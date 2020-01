Duisburg. Nach dem Spiel am vergangenen Freitag treten die Füchseerneut beim Spitzenreiter Tilburg Trappers an. Manuel Neumann gibt sein Debüt.

EV Duisburg reist erneut nach Stappegoor

Als das Training am frühen Donnerstagnachmittag schon beinahe beendet war, übten die Füchse noch einige Penaltys. Mit einem Grinsen im Gesicht traf Manuel Neumann bei einem seiner Versuche – der Verteidiger, der von Landshut kam und zum EV Duisburg zurückkehrte, scheint gute Laune mitgebracht zu haben. Die hatte auch Frederike Trosdorff, als sie einen Versuch ihrer Teamkollegen frech mit dem Schläger wegstieß. Lediglich auf Robin Slanina wollte sich diese gute Laune nicht übertragen. Etwas traurig stand er an der Bande hinter dem Tor und schaute dem Treiben zu. „Ich hatte es am Samstag kurz versucht, aber es ging nicht“, berichtet der Stürmer des Duisburger Eishockey-Oberligisten. Die Kopfschmerzen nach seiner Gehirnerschütterung, die er sich in Mellendorf zugezogen hatte, waren zu stark. „Das ist schon heftig“, berichtet er. Den nächsten Versuch will der Angreifer nun in der kommenden Woche starten – an einen Einsatz am Freitag (20 Uhr) bei den Tilburg Trappers und am Sonntag (18.30 Uhr) gegen die Rostock Piranhas ist nicht zu denken.

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen müssen die Füchse beim Tabellenführer im IJssportcentrum Stappegoor ran. Nachdem zuletzt ein Nachholspiel (2:5) aufgrund der Teilnahme der Niederlande an der Olympia-Qualifikation nötig geworden war, steht nun das „reguläre“ zweite Auswärtsspiel auf dem Plan. „Wir müssen deutlich stabiler in der Abwehr stehen“, sagt Didi Hegen über die anstehende Aufgabe. Das hatten die Füchse bereits im ersten Spiel schon getan, doch die Trappers nutzten jeden kleinen Fehler sofort aus. „Wir haben uns allerdings auch drei unnötige Gegentore eingefangen“, sagt Hegen. „Die dürfen so nicht fallen.“

Tilburg macht offensiv Druck

Durch eigene Ansicht vor Ort und Videostudium ist den Füchsen durchaus klar, wie die Tilburger spielen. „Sie kommen“, formuliert es Hegen knapp. Forechecking und Zug zum Tor – das zeichnet Tilburg seit Jahren aus. Und ebenfalls seit Jahren sind sie damit gefährlich. „Das liegt nun aber auch an der Qualität des Kaders.“ Mit Raymond van der Schuit aus Nimwegen kam ein weiterer Nationalspieler dazu, der vor einer Woche noch keine Akzente setzen konnte, sich nun aber möglicherweise im neuen Umfeld akklimatisiert hat.

Mit Manuel Neumann ist die Duisburger Defensive gestärkt worden – er wird zusammen mit Mathias Müller verteidigen. Damit ist der EVD bis auf die drei längere Zeit verletzten Spieler komplett. Milos Vavrusa soll in Kürze eine Knieorthese bekommen, „mit der das Knie seitlich stabilisiert wird“, so EVD-Trainer Uli Egen. Bei Sam Verelst steht in der kommenden Woche eine MRT-Untersuchung an, um einen Einblick zu gewinnen, wie weit der Heilungsprozess nach dem Mittelfußbruch fortgeschritten ist. Auf Tilburger Seite muss Trappers-Trainer Bo Subr auf Mitch Bruijsten verzichten, der sich am Sonntag eine Spieldauerstrafe eingehandelt hatte.

EVD will Rückstand auf Platz sechs gutmachen

Im Heimspiel am Sonntag gegen Rostock gilt es dann Gas zu geben gegen eine Mannschaft, die sich – ähnlich wie Duisburg zuvor in Tilburg – eher auf die Defensive konzentrieren wird. „Für die Piranhas geht es auch noch darum, sich sicher für die Pre-Play-offs zu qualifizieren und sich dabei so gut wie möglich zu platzieren“, mahnt Egen.

Der Rückstand der Füchse, die derzeit auf Rang acht stehen, auf Platz sechs und die damit direkten Play-off-Ränge, beträgt drei Zähler. Die Saale Bulls Halle sind derzeit Sechster mit 56 Punkten vor den Icefighters Leipzig (54) und dem EVD (53).