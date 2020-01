Duisburg. Der Aufsteiger aus dem Osten ist am Samstag im Duisburger Norden zu Gast. An einem Sieg soll es für die RESG keinen Zweifel geben.

Erstmals geht es in Walsum gegen die SG Blue Lions

Die Frauen der RESG Walsum legen in der Rollhockey-Bundesliga eine kleine Pause ein. Der Tabellensechste ist erst am 8. Februar bei Schlusslicht RHC Recklinghausen wieder gefordert. Mit dem Letzten ihrer Liga haben es die Walsumer Männer schon an diesem Samstag zu tun. Um 18 Uhr ist die SG Blue Lions aus Gera und Chemnitz zum ersten Mal überhaupt in der Halle Beckersloh zu Gast.

Angesichts des Mannschaftsschwunds der vergangenen Jahre waren die übrigen Bundesligaklubs vor Saisonbeginn trotz der recht weiten Fahrt in den Osten froh, dass die Spielgemeinschaft den Schritt aus der Zweitklassigkeit gewagt hatte. Sportlich hat sich das für die blauen Löwen noch nicht ausgezahlt: Bisher stehen 13:81 Tore und kein einziger gewonnener Punkt zu Buche.

Dass diese Bilanz keine Verbesserung erfahren soll, ist für RESG-Trainer Christopher Nusch klar: „Dass irgendetwas schief gehen kann, damit haben wir uns nicht beschäftigt. Wir wollen dieses Spiel nutzen, um uns im Zusammenspiel zu verbessern und zu beweisen, dass wir im Kopf besser geworden sind.“ Vor dem Auftreten der Gäste hat er in Erinnerung an das mit 6:1 gewonnene Hinspiel Respekt: „Auf dem Papier unterlegene Teams stellen sich gerne hinten rein und wollen mauern, das war im Hinspiel allerdings nicht so. Wir wurden über das ganze Feld unter Druck gesetzt.“

Im Tor pausiert Kapitän Tobias Wahlen, für den Leon Brandt Einsatzzeit erhält. Außerdem kehrt Christopher Berg in den Kader zurück, weshalb sich Christopher Nusch auf das Coaching konzentrieren kann.