Erneuter Rückschlag für Marvin Compper beim MSV Duisburg

Duisburg. Innenverteidiger Marvin Compper musste beim MSV Duisburg erneut das Training abbrechen. Zudem hat sich ein weiterer Spieler verletzt.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg veröffentlichte in dieser Woche ein Video-Interview mit Max Jansen. „Wir freuen uns auf das Spiel gegen Viktoria Köln“, sagt der Mittelfeldspieler. Für Jansen hält sich die Freude mittlerweile aber in Grenzen. Der 26-Jährige hat sich eine starke Wadenprellung zugezogen. „Hinter seinem Einsatz steht ein ganz dickes Fragezeichen“, sagte MSV-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.