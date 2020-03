Duisburg. Die DJK Vierlinden kassiert in Vrasselt zwei späte Elfmetergegentore und steht in der Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz.

Der 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga stand ganz im Zeichen von Strafstößen. In allen drei Spielen mit Duisburger Beteiligung gab es Elfmeter. Während der DFV 08 dadurch zum Auswärtssieg kam, wurde die DJK Vierlinden durch zwei Tore „vom Punkt“ um ihren verdienten Lohn gebracht. Auch beim Auswärtssieg von Viktoria Buchholz gab es ein Strafstoßtor. In Gruppe 4 musste die zweite Mannschaft des VfB Homberg erneut eine Spielabsage verkraften. Die Partie beim SV Walbeck wurde bereits am Samstag wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt.

SV 08/29 Friedrichsfeld – Viktoria Buchholz 2:4 (1:3): Soufian Serifoski, der fast die komplette Hinrunde verletzungsbedingt ausfiel, erwischte beim Viktoria-Sieg einen Sahnetag und steuerte zwei Tore bei. „Ich freue mich sehr für ihn. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, lobt Trainer Maik Sauer, der von der Leistung seiner Elf begeistert ist: „Die ersten 60 Minuten waren das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben.“ In der zweiten Minute lenkte Friedrichsfelds Wohlgemuth eine scharfe Flanke von Alexander Piwetz ins eigene Tor. Nachdem den Gastgeber durch einen von Torhüter Christian de Groodt verwandelten Foulelfmeter der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen war (23.), folgte die Serifoski-Show. Der schnelle Angreifer traf in der 29. Minute zum 2:1 und drei Minuten nach der Pause zum 4:1. Auch das 3:1 (37.) wies ihm der offizielle Spielbericht zu; allerdings war dies wohl eher ein Eigentor von Niklas Jansen.

Mülheimer SV 07 – Duisburger FV 08 1:2 (0:1): Egzon Krasniqi ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Mittelfeldspieler des DFV 08 blieb zwei Mal eiskalt und schoss die Mannschaft von Dirk Pusch mit zwei Elfmetertoren zum Auswärtssieg. „Wir haben einige brenzlige Situationen überstehen müssen. Dennoch ist der Sieg nicht unverdient“, erklärt der Übungsleiter. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Krasniqi zum 1:0. In einem ansehnlichen Spiel glichen die Gastgeber durch Zachries aus (57.), ehe Krasniqi auch den zweiten Elfmeter verwandelte (74.). „Die Jungs haben sich am Ende in jeden Ball geworfen und den Sieg mit großem Willen verteidigt“, freut sich Pusch, der bereits in der ersten Halbzeit Aiyoub Andich verletzungsbedingt auswechseln musste. „Er hat eine Zerrung und wird wohl einige Zeit ausfallen“, weiß der Trainer.

SV Vrasselt – DJK Vierlinden 2:1 (0:1): Die DJK erlebte ein Déjà-vu und verlor erneut – wie bereits im Nachholspiel beim Spitzenreiter Mülheimer FC 97 unter der Woche – nach eigener Führung.

Elias Gruhn (rechts) führte mit der DJK lange in Vrasselt – dann gab es zwei Elfmeter, Foto: horsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Ali Yavuz schoss die Gäste in Front (23.), ehe Vrasselt durch zwei Foulelfmeter von Marco Buscher (80., 86.) das Spiel drehte. „Es ist einfach bitter. Keiner weiß, was der Schiedsrichter da gesehen hat“, ärgert sich DJK-Trainer Almir Duric, der mit der Leistung des Unparteiischen ganz und gar nicht zufrieden ist: „Die Elfmeterentscheidungen waren lächerlich.“ Seiner eigenen Mannschaft macht der Übungsleiter keine Vorwürfe: „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und werden weiterkämpfen.“ David Zovko verpasste bei einem direkten Freistoß nur knapp das 2:0 (75.). „Die Mannschaft und ich werden nicht aufgeben. Wenn wir weiter so gut spielen, werden wir bald wieder punkten“, sagt Duric. Die DJK steht weiter auf einem direkten Abstiegsplatz.