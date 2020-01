Ein bitterer Start ins Jahr 2020 für den VfB Homberg

So gut das vergangene Jahr für die Regionalliga-Kicker des VfB Homberg endete, so bitter war der Start ins neue. Zum Restrundenauftakt mussten der Aufsteiger eine 0:3 (0:0)-Schlappe gegen den VfL Sportfreunde Lotte einstecken. Durch den zeitgleichen 2:1-Sieg des TuS Haltern gegen Alemannia Aachen trennen den VfB somit nach dem 22. Spieltag drei Punkte vom sicheren Nichtabstiegsplatz 14.

Coach Stefan Janßen änderte die Startelf, der zum Abschluss des letzten Jahres der 2:0-Coup bei Rot-Weiß Essen gelungen war, auf zwei Positionen. Für den noch am Sprunggelenk verletzte Danny Rankl begann Cagatay Kader im Sturmzentrum. Patrick Dertwinkel nahm nach auskuriertem Muskelfaserriss vorerst auf der Bank Platz, für ihn rückte Ferdi Acar ins Mittelfeld.

VfB versuchte es mit Pressing

Der VfB begann gegen den favorisierten Drittligaabsteiger nicht so defensiv, wie es noch in Essen der Fall gewesen war. Mit Pressing im Mittelfeld versuchte der Aufsteiger sein Umschaltspiel in Gang zu kriegen, kam aber bis auf einen Schuss, den Cagatay Kader aus spitzem Winkel in die Arme des im kurzen Eck stehenden Lotte-Keepers Jhonny Peitzmeier setzte (10.) zu keinem nennenswerten Abschluss.

Auch der VfL brauchte bis zur 22. Minute, ehe Timo Brauer mit einem Kopfball, der aus fünf Metern am Tor vorbei strich, erstmals für Gefahr vor dem Homberger Kasten sorgen konnte. Von nun an wurden die Gäste druckvoller, die Homberger ließen sich zunehmend tiefer in ihre eigene Hälfte fallen. In der 24. Minute war es dann erneut Brauer, der mit einem Schuss aufs kurze Eck die nächste Chance für Lotte auf dem Fuß hatte. Doch VfB-Keeper Philipp Gutkowski war auf dem Posten. Das Spiel des VfB ähnelte nun immer mehr der Abwehrschlacht bei RWE, und auch diesmal hielt – zumindest bis zur Pause – die Null. Dabei hatten die Homberger Glück, dass Kevin Freiberger bei der Flanke von Jules Reimerink, der Koray Kacinoglu den Ball an der Mittellinie abgenommen hatte, die Kugel – zudem in leichter Abseitsposition – um Haaresbreite verpasste (40.).

Zwei neue Offensivkräfte

Stefan Janßen reagierte auf die Angriffsflaute im Homberger Spiel und brachte mit Dertwinkel und Marvin Lorch für Thorsten Kogel und Acar zwei neue Kräfte für das Spiel nach vorne. Doch nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff musste der Coach erneut umstellen. Für ein Foul an der Mittellinie sah Metin Kücückarslan, der bereits in der 6. Minute wegen einer Auseinandersetzung mit Tim Wendel verwarnt worden war, die gelb-rote Karte.

Kurz darauf war der VfB doppelt im Glück. Erst klärte Gutkowski einen Schuss von Lindner gerade noch zur Ecke (54.), diese landete daraufhin vor den Füßen von Freiberger, doch Koray Kacinoglu kratzte den Ball noch von der Linie (55.). In der 63. Minute hatte Reimerink die nächste Großchance für die Gäste, seinen Kopfball setzte er freistehend im 16er aber genau in die Arme von Gutkowski. Der VfB, der sich in Unterzahl noch schwerer im Spiel nach vorn tat, benötigte eine Standardsituation, um gefährlich zu werden – dafür brannte es gleich richtig. Eine Ecke von Dennis Wibbe, köpfte Mike Koenders an die Unterkante der Latte, von welcher der Ball vor die Linie sprang (66.). Drei Minuten später gerieten die Homberger dann aber ins Hintertreffen. Einen Schuss von Lindner konnte Gutkowski noch klären, beim Nachschuss von Gianluca Przondziono aber war er dann machtlos. In der 77. Minute sorgte der eingewechselte Jegor Jagupov nach einem Ballverlust der Homberger und dem anschließenden Konter über Freiberger mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt in der 90. Minute setzte dann ein weiterer Lattenknaller. Doch im Gegensatz zu Koenders Kopfball prallte der Schuss von Erhan Yilmaz von der Latte zum 3:0 für Lotte hinter die Linie – zumindest hatte es der Linienrichter so gesehen.

Stefan Janßen wollte sich zum 3:0 der Lotter auch „gar kein Urteil erlauben“, so der Coach. Für den Trainer stand es „außer Frage, dass Lotte der verdiente Sieger ist. Nach der Gelb-roten Karte konnten wir unsere Pläne ad acta legen. Solche Spiele entscheiden sich dann nur noch über Glück, und das hatten wir diesmal nicht.“

Die Statistik:

VfB Homberg – VfL Sportfreunde Lotte 0:3 (0:0)

VfB: Gutkowski – Kacinoglu, Urban, Koenders, Wolf (73. Nowitzki) – Kücükarslan, Kogel (46. Dertwinkel) – Wibbe (81. Hirschberger), Acar (46. Lorch), Walker – Kader.

Lotte: Peitzmeier – Langlitz, Lisnic, Kolgeci, Gmeiner – Brauer, Przondziono, Wendel (82. Demaj) – Lindner (82. Engel), Freiberger (88. Yilmaz), Reimerink (68. Jagupov).

Tore: 0:1 Przondziono (69.), 0:2 Jagupov (77.), 0:3 Yilmaz (90.).

Gelbe Karten: Kücükarslan, Koenders, Lorch – Wendel, Kolgeci.

Gelb-rote Karte: Kücükarslan (47, VfB).

Schiedsrichter: Jonas Windeln (Heinsberg)

Zuschauer: 350.

So geht’s weiter: Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: Wuppertaler SV – VfB Homberg (Stadion am Zoo).