Duisburg ist bereit für Manchester United

Duisburg. Die reibungslose Umsetzung des Hygiene-Konzeptes in der Duisburger Arena gab mit den Ausschlag für die erfolgreiche NRW-Bewerbung.

In der Fußball-Europa-League sind noch Vereine mit klangvollen Namen vertreten. Manchester United, AS Rom und der FC Sevilla zählen zu den Großen in diesem Wettbewerb. Die deutschen Farben vertreten noch Eintracht Frankfurt. der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Im August könnte demnach viel Prominenz in der Schauinsland-Reisen-Arena ihre Aufwartung machen.

Am Mittwoch erhielt die NRW-Bewerbung mit Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln den Zuschlag von der Uefa, das Finalturnier der Europa League auszurichten. Drei Spiele sollen in Duisburg über die Bühne gehen.

Welche Partien das sein werden, steht noch nicht fest. MSV-Geschäftsführer Michael Klatt rechnet damit, dass die Dinge Anfang Juli konkret werden. Die Uefa muss noch die Fein-Justierung vornehmen. Der europäische Fußball-Verband will den Sieger zwischen dem 5. und dem 23. August – dann steigt das Finale in Köln – ermitteln. Zur Diskussion steht noch, ob die unterbrochene Achtelfinalrunde in den jeweiligen Heimatländern der Teams oder im Rahmen des Turniers zu einem Ende gebracht werden soll.

Sportschule als Trainingsgelände

Michael Klatt sieht die Entscheidung zugunsten der NRW-Städte auch als Anerkennung für die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes in den letzten Wochen. „Wir wissen, wie es geht“, sagt der 51-Jährige mit Stolz. Die Geistervorstellungen in Duisburg liefen bislang reibungslos ab. Mit diesem Konzept punktete Duisburg nun bei der Uefa. Das sei für einen Drittligisten keine Selbstverständlichkeit, betont Klatt.

Michael Klatt, Geschäftsführer des MSV Duisburg, ist stolz auf sein Team in der Geschäftsstelle. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus / firo Sportphoto

Zudem fließt Geld – allerdings nur zu einem kleinen Teil in die Kasse des MSV Duisburg. Der größte Batzen geht an die Stadionprojekt-Gesellschaft, die Eigentümer der Duisburger Arena ist. Unter dem Strich profitiere das Gesamtkonstrukt „Fußball in Duisburg“ unterstreicht Klatt, der mit einem Imagegewinn für den MSV rechnet. Klatt: „Wir werden nicht reich, dafür aber berühmt.“

Für die Europa-League-Spiele wird die Torlinientechnik Einzug in die Arena halten. Wie aufwendig diese Anlage sein wird, hängt vom Erfolg der Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht ab. Steigt der MSV in die 2. Bundesliga auf, wird eine fest installierte Anlage entstehen, da die Torlinientechnik in der 2. Liga vorgeschrieben ist. Verfehlen die Zebras ihr Klassenziel, wird es wahrscheinlich auf ein Provisorium hinauslaufen.

Auch wenn Uefa-Boss Aleksander Ceferin am Mittwoch noch leise Hoffnungen machte, dass Zuschauer zugelassen werden könnten – „Man muss die Situation abwarten“ – richtet sich das Team von Michael Klatt derzeit auf Geisterspiele ein.

Um die Unterbringung müssen sich die teilnehmenden Teams in Eigenregie kümmern. Der MSV hat im Rahmen der Bewerbung das Landhaus Milser in Huckingen empfohlen. Als Trainingsgelände ist die Sportschule Wedau im Gespräch.