Als sich beide Teams kürzlich in der Vorbereitung gegenüberstanden und die Duisburg Ducks den Test gegen den Crefelder SC mit 9:8 gewannen, sagte Enten-Trainer Gordon Kindler: „Das hat für die Saison überhaupt keine Aussagekraft.“ Da hätte er sich gerne geirrt, denn zum Saisonauftakt der Skaterhockey-Bundesliga verloren die Ducks bei den Skating Bears mit 4:11 (1:4, 2:4, 1:3).

Acht Minuten lang konnten die Duisburger auf einen gelungenen Start in die Spielzeit 2020 hoffen. Kapitän Philip Müller hatte die Gäste in Überzahl per Schlagschuss in Führung gebracht. Danach jedoch handelten sich die Ducks einen Konter nach dem anderen ein – und auch noch so, dass die Krefelder in der Vorwärtsbewegung Überzahlsituationen schaffen konnten. „Dass wir uns bei unserem System Turnovers einfangen, kann passieren“, sagte Kindler. „Aber da müssen wir dann Laufbereitschaft zeigen.“

Ducks ließen ihren Torhüter alleine

Davon war bei den Ducks über weitere Strecken nichts zu sehen. Viel zu oft ließen die Schwarz-Weißen ihren Keeper Jakob Theis alleine, der mitunter Glanzparaden zeigte und den Einschlag beim an sich leeren Tor verhinderte, indem er noch auf die andere Seite hechtete. Besonders ärgerlich wird es dann, wenn ein Gegenspieler nicht nur alleine vor dem Ducks-Keeper auftaucht – sondern seinen eigenen Abpraller auch noch in Ruhe aufnehmen darf.

„Wir hatten einige Phasen, in denen es etwas besser lief, aber das waren nur wenige Minuten“, so Kindler. So zog der CSC auf 6:1 davon, ehe die Ducks wieder mitmachten. Zu Beginn des Schlussdrittels kamen sie noch einmal auf 4:8 heran. Am Samstag geht es zum TV Augsburg, der zum Auftakt mit 4:16 in Kaarst verlor.

Tore: 0:1 (5:51) Philip Müller (Linde/4-3), 1:1 (8:19) Rabe (Jannik Kleindienst), 2:1 (12:01) Schopp (Zillen), 3:1 (16:19) Sebastian Müller (Jannik Kleindienst), 4:1 (17:50) Diem (Schopp), 5:1 (21:17) Niklas Kleindienst (Steinborn), 6:1 (25:26) Niklas Kleindienst (Hellwig), 6:2 (32:56) Behlau (Philipp Müller/4-3), 7:2 (37:31) Jannick Kleindienst (Rabe), 8:2 (38:45) Meyer (Schopp/3-3), 8:3 (39:03) Linde (Fiedler/3-3), 8:4 (44:09) Philipp Müller (Linde/4-3), 9:4 (44:14) Rabe (Jannik Kleindienst), 10:4 (46:14) Schopp (Meyer), 11:4 (49:21) Schopp (Meyer). Strafen: Krefeld 12, Duisburg 10.