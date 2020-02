Duisburg Ducks schlagen CSC im Testspiel

Gordon Kindler stellte es sofort klar. „Für die Saison hat dieses Ergebnis überhaupt keine Aussagekraft“, sagte der Coach nach dem 9:8 (3:1, 5:4, 1:3)-Sieg des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks im Testspiel gegen den Crefelder SC. „Aber heute war das völlig verdient.“ Ein wenig gute Laune auf dem Weg zum Saisonstart kann man sich durchaus mal erlauben, wenn einer der Topfavoriten besiegt werden kann.

Dabei führten die Enten zwischenzeitlich schon mit 8:3, ehe sie die Zügel schleifen ließen. „In dieser Phase waren wir die klar bessere Mannschaft. Aber dieses Testspiel hat offen gelegt, wie unser System funktionieren kann – und wann es das nicht tut“, so Kindler. Soll heißen: Machen die Ducks bei ihrem Umschaltspiel Meter, stehen sie nah am Mann und sind aufmerksam, dann sind sie gerade nach vorne brandgefährlich. „Die Schweinearbeit beginnt aber in der Rückwärtsbewegung. Auch da müssen wir Gas geben, damit nichts anbrennt“, so Kindler.

Starke Leistung von Jakob Theiß

Dass die Duisburger gegen die Krefelder derart deutlich führen konnten, lag auch daran, dass „Jakob Theiß im Tor überragend gespielt hat“, so Kindler. Der Nummer-eins-Keeper der Ducks stand eineinhalb Drittel zwischen den Pfosten und entschärfte einige Krefelder Topchancen. Die spektakulärst Parade – zu der freilich auch sehr viel Glück gehörte – bot Theis im ersten Drittel beim Stand von 2:1, als CSC-Neuzugang Maximilian Meyer, in der vergangenen Saison noch Topscorer des späteren Absteigers Düsseldorf Rams, vor dem völlig freien Tor abzog, Theis zur Seite glitt – und den Ball mit der Fußspitze so gerade noch erwischte, an den Pfosten lenkte, von wo er schließlich ins Feld zurücksprang.

„Aus unserer Sicht war das noch ein sehr zerfahrenes Spiel“, sagte Fabian Peelen, der Trainer der Skating Bears aus Krefeld. „Für uns war es das erste richtige Testspiel. Es haben noch sechs Spieler gefehlt und gerade im Passspiel lief nicht viel zusammen. Ich bin aber optimistisch, dass das besser wird.“

Den nächsten Test bestreiten die Ducks am Mittwoch, 26. Februar, um 20.30 Uhr – wieder gegen den CSC, dann aber gegen die Zweitliga-Reserve.

Tore: Luca Linde, Paul Fiedler, André Petry (je 2), Henrik Müller, Maikel Prince, Eli Nachtwey.