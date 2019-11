Duisburg. Die Duisburg Ducks sind in einem Jahr erstmals Gastgeber einer Skaterhockey-Europameisterschaft. Gespielt wird daheim in der Sporthalle Süd.

Duisburg Ducks richten 2020 die Europameisterschaft aus

Das ist ein Paukenschlag: Nachdem die Duisburg Ducks im Jahr 2017 zum dritten Mal den Herren-Europapokal ausgerichtet hatten und in der zurückliegenden Spielzeit Gastgeber des Veteranen-Europacups waren, wird es in der Saison 2020 noch ein Stück größer: Denn vom 30. Oktober bis zum 1. November wird der Bundesligist erstmals Ausrichter der Skaterhockey-Europameisterschaft sein.

Bemerkenswert: Für die Herren-Europapokale sind die Enten in den letzten Jahren stets nach Großenbaum ausgewichen – die EM wird aber in der heimischen Sporthalle Süd stattfinden. Warum? „Weil das unsere Heimat ist“, sagt der Ducks-Vorsitzende Christian Grotenhöfer. „Einerseits ist der Aufwand in Großenbaum mit Verlegung von Boden und Banden groß, andererseits ist man dort Gastgeber von Auswärtsspielen. In der Halle Süd zu spielen, hat einfach mehr Herz“, sagt der Ducks-Chef. „Wir haben wohl mit der Ausrichtung der bisherigen Turniere überzeugt.“