Duisburg. Der Duisburger SV 1900 muss sich bei den Löwen mit 0:1 geschlagen geben. Erst nach dem Gegentor werden die Wanheimerorter stärker.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DSV nach Derbyniederlage in Hamborn auf einem Abstiegsplatz

Als der letzte Abpfiff des Jahres 2019 im Holtkamp gerade ertönt war, schallte auch schon das unvermeidliche „Last Christmas“ aus den Lautsprechern. Die gute Laune von Michael Pomp konnte das nicht verderben. „Das ist natürlich ein Traum“, sagt der Trainer von Hamborn 07, der mit seinen Fußball-Landesliga-Kickern im Endspurt vor den Weihnachtstagen zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt hat – darunter die drei aus dem abschließenden Derby gegen den Duisburger SV 1900. Während die Löwen nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg vor Freude tanzten, ist die Stimmung in Wanheimerort weniger feierlich. Der DSV geht auf einem Abstiegsplatz in die Winterpause, weil gleichzeitig der SV Wermelskirchen mit 2:0 gegen den FC Remscheid gewonnen hat.

Der Torschütze in Feierpose: Oguzhan Cuhaci entschied mit seinem sechsten Saisontor das Derby für die Löwen. Foto: Mark Bohla / FFS

Diesen Umstand konnte Gästetrainer Julien Schneider prinzipiell hinnehmen: „Das war im vergangenen Jahr genauso, aber diesmal sind wir spielerisch besser. Die anderen Mannschaften sind ja jetzt auch nicht weit weg.“ Dass der DSV aber ohne Punkt die Heimfahrt Richtung Süden antrat, wurmte ihn schon. Nach Schneiders Ansicht hätte sein Team ein Unentschieden angesichts der Schlussphase verdient gehabt.

So ganz widersprechen konnte Michael Pomp ihm nicht – und da war dann auch die gute Laune wieder ein bisschen verflogen. „Dafür, wie wir nach dem 1:0 aufgetreten sind, muss ich mit der Mannschaft hart ins Gericht gehen. Da hatten wir keine Ruhe, keine Ballbesitzphasen, keine Ordnung mehr“, sagte der Löwen-Coach. Sein Urteil über den vorherigen Spielverlauf fiel anders aus: „Da waren wir die Mannschaft, die eindeutig mehr investiert hat und deshalb auch verdient in Führung gegangen ist.“

Erst einmal ein langweiliges Abtasten

Eine halbe Stunde lang war allerdings vor 300 Zuschauern erst einmal so gar nichts passiert. Ein langweiliges Abtasten ohne große Chancen – mehr tat sich nicht. Dann übernahm aber Hamborn tatsächlich das Kommando und hätte auch in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Tim Keinert scheiterte in der 37. Minute aus kurzer Distanz am Ex-Löwen Max Chmilewski im DSV-Tor; dasselbe Duell gab es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einmal, wobei Chmilewski wieder gegen Keinert parierte, der den Abpraller zwar im Tor unterbrachte, die Kugel dabei aber mit der Hand mitgenommen hatte.

Jan Stuber holt DSV-Akteur Hun Cho von den Beinen. Foto: Mark Bohla / FFS

Das Tor des Tages war hingegen gar keine richtige Chance, sondern eine dieser Szenen, in denen der geschlagene Keeper der ärmste Tropf ist. Löwen-Stürmer Oguzhan Cuhaci löffelte in der 57. Minute einen Freistoß aus 20 Metern halbrechter Position in den Strafraum, wo aber niemand die Kugel berührte, die dann zum 1:0 ins linke Eck trudelte. Glücklich in der Entstehung, aber klar verdient zu diesem Zeitpunkt.

Acht Minuten später traf Can Mikail Nazikkol per Kopfball nach einer Cuhaci-Ecke noch das Lattenkreuz, das war’s dann aber mit den Löwen. Von nun an drückte nur noch der Gast, der in der 75. Minute die hundertprozentige Ausgleichschance ausließ. Nach Flanke von Yunus Emre Kocaoglu hatte Berkay Basri Ersöz das leere Tor vor sich, köpfte die Kugel aber einen Meter drüber. Prinzipiell besser zielte Maximilian Fritzsche in der 81. Minute, doch seinen platzierten Distanzschuss lenkte 07-Keeper Mo Sadiklar mit einem starken Reflex zur Ecke.