DSV 1900 holt überraschend den Hallenfußball-Stadtpokal

Ahmed Can Simsek setzte ein breites Grinsen auf. Ob er vor dem entscheidenden Neunmeter nervös war oder eher cool? „Ganz cool“, sagte der Stürmer des Fußball-Landesligisten Duisburger SV 1900. Die Wanheimerorter haben völlig überraschend das dreitägige Turnier um den Duisburger Hallenfußball-Stadtpokal gewonnen – und das nach 2003 und 2016 nun schon zum dritten Mal bei 34. Auflage des Turniers.

„Ich denke, dass wir das nötige Glück hatten, am Ende aber auch verdient gewonnen haben“, sagte Simsek. Sein Co-Trainer Benjamin Theißen hatte schon nach dem Abschluss der Zwischenrunde ein gutes Gefühl. „Der DSV war schon einmal fast raus und hat dann das Turnier gewonnen“, erinnerte er an den Sieg von 2016. Damals war das Team von der Düsseldorfer Straße in der Zwischenrunde praktisch ausgeschieden, ehe ein überraschender Sieg der DJK Vierlinden gegen die damals noch existierenden MSV-Amateure die 1900er noch ins Halbfinale beförderte. Nach dem Finalsieg sagte Theißen mit einem Augenzwinkern: „Ich habe es doch gesagt.“ Denn auch diesmal war es knapp – nur wirklich raus war der DSV im ersten Turnier der 20er-Jahre nie. Allerdings hätte der DFV 08 die Schwarz-Roten im letzten Gruppenspiel der Zwischenrunde noch vom zweiten Platz verdrängen können. Bei einem 5:0 gegen den TSV Bruckhausen wären DSV und DFV exakt gleich gewesen, jeder andere Fünf-Tore-Sieg (oder höher) hätte den Hochfeldern gereicht. Weil es nur ein 5:1 wurde, gab es vom DSV 1900 gleich einmal ein Dankeschön an den TSV-Torschützen Yusuf Kayhan.

Zunächst keine Überraschungen

Sportlich verlief der Finaltag des Stadtpokals zunächst wenig überraschend. Auch Viktoria Buchholz – einer der großen Duisburger Amateurvereine, der sich noch nie in die Siegerliste eintragen konnte – blieb sich treu und brachte in der Finalrunde kein Bein auf die Erde. Der Regionalligist VfB Homberg sowie Landesligist und Oberliga-Anwärter FSV Duisburg gewannen souverän ihre Gruppen. Hamborn 07 verdiente sich das Weiterkommen alleine schon durch das starke 1:1 im ersten Spiel des Tages gegen Turnierfavorit Homberg.

Spannung pur gab es in den Halbfinalspielen. Mit einer starken Defensivleistung ging der DSV 1900 in die Partie gegen den VfB Homberg führte auch zweimal, doch gegen Ende lag der VfB vorne. Mit einem Kraftakt gelang Simsek das 3:3 – ganze 34 Sekunden vor dem Ende. Im ersten Neunmeterschießen des Tages gewann der DSV mit 3:2 – und auch hier verwandelte Simsek den entscheidenden Versuch, ehe DSV-Keeper Max Chmilewski den Versuch von Dennis Wibbe parierte. Nicht minder spannend war der zweite Halbfinalspiel – und wieder setzte sich das nicht favorisierte Team durch: Hamborn 07 gewann dank der Tore von Julian Grevelhörster und Tim Keinert bei einem Gegentor von Ismail Öztürk mit 2:1.

Hamborn geht im Finale in Führung

Nachdem sich der FSV Duisburg den dritten Rang durch ein 7:6 nach Neunmeterschießen gegen Homberg gesichert hatte, legte Hamborn im Finale schnell los, führte nach drei Minuten durch Lars Gronemann und Nico Klotz mit 2:0, ehe Firat Durmus (15.) und Ahmed Can Simsek (17., Neunmeter) zum 2:2 erfolgreich waren. Im Neunmeterschießen trafen neun der zehn Schützen – sodass DSV-Keeper Max Chmilewski zu einem der DSV-Helden avancierte, weil er den zweiten Hamborner Versuch abwehrte. „Es ist schön, zweimal in Folge Stadtpokalsieger geworden zu sein“, sagte der Ex-Löwe. „Ich hätte es natürlich auch den Hamborner Jungs gegönnt. Das war eine starke Leistung von uns und es ist klasse, der Mannschaft so helfen zu können.“

DSV-Trainer Julien Schneider erklärte: „So nach einem 0:2 zurückzukommen, ist stark. Wir haben gezeigt, was wir drauf haben. Natürlich hilft uns der Turniersieg nicht auf dem Feld – aber er schadet auch nicht.“

Bitter für den DSV: Mit Ende der regulären Spielzeit im Finale verletzte sich Hüseyin Rasitoglou an der linken Ferse und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Finaltag, Gruppe I:

VfB Homberg – Hamborn 07 1:1, SV Genc Osman Duisburg – Viktoria Buchholz 6:1, VfB Homberg – Rheinland Hamborn 9:0, SV Genc Osman Duisburg – Hamborn 07 0:0, Rheinland Hamborn – Viktoria Buchholz 3:1, VfB Homberg – SV Genc Osman Duisburg 3:1, Hamborn 07 – Rheinland Hamborn 4:0, VfB Homberg – Viktoria Buchholz 6:1, Rheinland Hamborn – SV Genc Osman Duisburg 0:4, Hamborn 07 – Viktoria Buchholz 4:1

1. VfB Homberg 19:3 / 10; 2. Hamborn 07 9:2 / 8; 3. SV Genc Osman Duisburg 11:4 / 7; 4. Rheinland Hamborn 3:18 / 3; 5. Viktoria Buchholz 4:19 / 0

Gruppe II:

Duisburger SV 1900 – Duisburger FV 08 2:2, ESV Hohenbudberg – FSV Duisburg 1:3, Duisburger SV 1900 – TSV Bruckhausen 3:2, Duisburger FV 08 – ESV Hohenbudberg 2:1, TSV Bruckhausen – FSV Duisburg 0:3, Duisburger SV 1900 – ESV Hohenbudberg 5:0, Duisburger FV 08 – FSV Duisburg 2:4, TSV Bruckhausen – ESV Hohenbudberg 3:0, Duisburger SV 1900 – FSV Duisburg 1:3, Duisburger FV 08 – TSV Bruckhausen 5:1

1. FSV Duisburg 13:4 / 12; 2. Duisburger SV 1900 11:7 / 7; 3. Duisburger FV 08 11:8 / 7; 4. TSV Bruckhausen 6:11 / 3; 5. ESV Hohenbudberg 2:13 / 0

Abschlussplatzierung:

1. Duisburger SV 1900, 2. Hamborn 07, 3. FSV Duisburg, 4. VfB Homberg, 5. SV Genc Osman Duisburg, 6 Duisburger FV 08, 7. TSV Bruckhausen, 8. Rheinland Hamborn, 9. ESV Hohenbudberg, 10. Viktoria Buchholz, 11. FC Rumeln-Kaldenhausen, 12. SV Wanheim 1900, 13. Preußen Duisburg, 14. SV Duissern, 15. Viktoria Wehofen, 16. TuS Asterlagen, 17. GSG Duisburg, 18. Eintracht Walsum , 19. DJK Vierlinden, 20. TS Rahm.