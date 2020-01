Die Wölfe Nordrhein bestehen ihre härteste Prüfung

Die Wölfe Nordrhein sicherten sich in der Handball-Oberliga mit einem Heimsieg gegen den TV Lobberich nicht nur die „Wintermeisterschaft“, sondern bauten ihren Vorsprung aus. Der VfB Homberg ging hingegen gegen den TV Angermund leer aus.

HC Wölfe Nordrhein –

TV Lobberich32:27 (16:12)

Wölfe: Kryzun (7/3), Singh Toor, Julian Kamp (je 6), Max Molsner (4), Yannick Kamp (3), Felix Molsner, Bernhardt (2), Rennings, Brakelmann.





Es war für die Wölfe ein schwerer Tag. Am Samstagvormittag besuchte die Mannschaft die Beerdigung von Andreas Tesch, dem verstorbenen Bruder ihres Spielertrainers Alexander Grefer. Es war nicht leicht, am Abend ins Spiel zu finden, es war unmöglich, die Trauer abzulegen. Trainer Thomas Molsner zog den Hut vor seinen Jungs: „Das Team hat die schwierige Situation gemeistert und ist noch enger zusammengerückt.“ Alexander Grefer, der nächste Woche ins Training zurückkehren will, saß mit seiner Frau als Zuschauer auf der Tribüne.

Die Rheinhauser gewannen das Spiel souverän, Thomas Molsner hätte sich am Ende aber trotzdem ein deutlicheres Ergebnis gewünscht. In der 52. Minute führten die Wölfe 31:22, legten bis zum Spielende dann aber nur noch einen Treffer nach. Molsner fasste sich dabei auch an die eigene Nase: „Ich habe in dieser Phase zu wild gewechselt.“

Borussia Mönchengladbach patzt

Da Verfolger Borussia Mönchengladbach beim TV Oppum verlor, beträgt der Vorsprung der Wölfe auf den zweiten Platz zum Ende der Hinrunde vier Punkte. Am Samstag geht’s für die Rheinhauser mit der Partie beim Schlusslicht Neuss/Düsseldorf in Neuss weiter.

VfB Homberg –

TV Angermund20:23 (10:13)

VfB: Adrian (6/3), Reich (4), Abo Shokor, Brunotte, Rohde (je 2), Wink (2/1), Rippelmeier, Ulrichs.





Ohne Druck geht es nicht. Der VfB Homberg verlor sein Heimspiel in der Oberliga gegen den abstiegsgefährdeten TV Angermund. „Ich bin richtig enttäuscht über die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind“, zeigte sich Trainer Sascha Thomas angesäuert: „Wir kriegen einfach keine Konstanz rein.“

Eine Woche nach dem überzeugenden Unentschieden in Lobberich ließ der VfB die nötige Einstellung vermissen. Die erste Hälfte verlief lange ausgeglichen, ehe die Homberger mit 9:13 (28.) in Rückstand gerieten. „Wir haben vor der Pause acht Tore über den Kreis bekommen, obwohl wir das im Training ganz klar angesprochen haben“, ärgerte sich Thomas.

VfB-Trainer vermisst Aufbäumen

Von einem ernsthaften Aufbäumen war in Durchgang zwei nicht viel zu sehen. Als Patrick Ranftler zum 14:20 (47.) traf, war das mehr als nur die Vorentscheidung. „Angermund hat sicher nicht überragend gespielt. Aber sie haben bis zum Umfallen gefightet und völlig verdient gewonnen“, so Thomas.

Da Aufderhöhe und Neuss/Düsseldorf II ebenfalls unterlagen, hat der VfB weiterhin sieben Punkte Vorsprung auf die beiden definitiven Abstiegsplätze. Aufgrund der Tabellenkonstellation in der Regionalliga – hier belegen zurzeit die Niederrhein-Teams Remscheid und Dinslaken die Abstiegsränge – würde es nach jetzigem Stand jedoch auch den Zwölften der Oberliga erwischen. „Wir sind ein gebranntes Kind. Deshalb verstehe ich nicht, wie man so einen Auftritt hinlegen kann“, ärgerte sich Thomas. In den nächsten sechs Spielen nehmen die Homberger – mit Ausnahme des Derbys bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade – die Rolle des Außenseiters ein. Danach haben sie wohl so richtig Druck.