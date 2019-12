Die SG Duisburg untermauert ihre Aufstiegsambitionen

Ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Spieler des Würselener SV wussten, wie ihnen geschah, war das Volleyballspiel in Rumeln auch schon wieder vorbei – und die SG Duisburg hatte die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen. Innerhalb von 70 Minuten fegten die Hausherren den bis dahin punkt- und satzgleichen Spitzenreiter aus dem AEG-Schulzentrum, gewannen mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) und haben damit ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die Oberliga eindrucksvoll untermauert.

„Dieses Spiel gibt reichlich Anlass, an die Mannschaft zu glauben“, so SG-Trainer Markus Moormann. Das gemeinsame Team des Rumelner TV und der Freien Schwimmer Duisburg präsentierte sich „erstmalig ohne größere Schwächephasen und sehr stabil und variabel in allen Mannschaftsteilen“, schwärmte der Coach. „Die rappelvolle Hütte tat ein Übriges zum tollen Spiel dazu. Wenn das Team es schafft, diesen Flow mit in die nächsten beiden Spiele zu nehmen, dann steht einer perfekte Hinrunde nichts mehr im Wege.“ Allerdings mahnt Moormann auch: „Würselen wird nicht nachlassen und auf das Rückspiel konzentriert hinarbeiten.“ Das heißt für beide Topteams der Liga: Ausrutscher sind verboten.

Gute Stimmung in der Halle

Der intensive erste Satz war bis zum 14:14 völlig ausgeglichen. Dann jedoch brachte die SG ihre PS besser auf die Straße und schnappte sich den Durchgang mit 25:19. Im zweiten Satz lief es kaum anders: Zwei Topteams begegneten sich auf Augenhöhe, ehe die bärenstarken Duisburger das Kommando übernahmen und diesen Satz mit 25:18 gewannen. Im dritten Satz tat sich Nils Lieber hervor, der zu Zweitligazeiten für den RTV gespielt hat, nun sein Comeback gibt und maßgeblich am 25:20-Ausgang beteiligt war. Die Stimmung in der Halle unterstrich: Es läuft bei der SG – und zwar so richtig. Im letzten Spiel des Jahres müssen die Blau-Roten am Sonntag beim Dürener TV III ran, der derzeit auf dem vorletzten Rang steht.

Erster zu sein, steckt offenbar an. Denn schließlich spielt auch André Engel für die SG – der zudem Trainer der Landesliga-Damen des Rumelner TV ist, die schon seit längerem auf Rang eins stehen und nun den Vorsprung auf Platz zwei auf drei Zähler ausgebaut haben, weil der neue „Vize“ RC Borken-Hoxfeld III gegen Geldern gewonnen hat. Der RTV setzte sich klar mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:14) beim TV Voerde durch. Weil Engel selbst spielte, sprang Julian Otto als Coach ein. Der erste Satz ging klar an Rumeln. Doch im zweiten Durchgang schwächelte das Team kurz, lag 10:13 hinten, gewann aber 25:19. Im dritten Satz gab es keine Zweifel am Ausgang. Samstag (15 Uhr, AEG) spielt der RTV gegen die SG Reken/Gladbeck.

Schwimmerinnen schwächeln im zweiten Satz

Die Freien Schwimmer Duisburg liegen als Vierter nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer. Aktuell gewann das Team mit 3:1 (25:17, 25:18, 24:26, 25:18) gegen den TV Gladbeck III. Die Schwimmerinnen begannen stark, waren druckvoll in der Angabe, gut in der Abwehr. „Im zweiten Satz haben wir dann geschwächelt“, sagte Außenangreiferin Julia Keller. Es reichte dennoch zum Satzerfolg – anders als im dritten Durchgang, der mit 24:26 verloren ging. „Im vierten Satz haben wir uns wieder gefangen und gut zu Ende gespielt“, so Keller, die dennoch nicht wirklich zufrieden war. Trotzdem schnappten sich die Schwimmerinnen damit die volle Punktzahl. „Dennoch sind solche Tiefphasen wie im dritten Satz sehr ärgerlich“, so Keller. „Ein 3:0 wäre machbar gewesen.“ Sonntag um 15 Uhr geht es beim RC Borken-Hoxfeld III weiter.

Dort spielt im Anschluss auch die SG Baerl/Kamp-Lintfort gegen Gladbeck III – und kann das nun etwas erleichterter tun, denn die Löwinnen gewannen im sechsten Anlauf endlich zum ersten Mal in dieser Saison. Beim TSV Weeze siegte das Team glatt mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:19). Letzter ist nun Gladbeck – also der kommende Gegner. (the)