Die On-Off-Beziehung des Duisburger Gegners FC Ingolstadt

Trainer Tomas Oral trifft am Sonntag mit dem FC Ingolstadt 04 auf den MSV Duisburg.

Duisburg Der MSV Duisburg spielt am Sonntag beim FC Ingolstadt 04. Dort ist Tomas Oral mittlerweile zum dritten Mal als Trainer tätig.

Bei der Frage, ob es im Fußball grundsätzlich eine richtige Entscheidung ist, bei seinen Ex-Klub nach einer Trennung noch einmal anzuheuern, verweist Gino Lettieri auf seinen Kollegen, mit dem es der Trainer des Drittligisten MSV Duisburg am Sonntag zu tun haben wird. „Tomas Oral ist beim FC Ingolstadt nun schon zum dritten Mal Trainer“, sagt Lettieri, der beim MSV im November seine zweite Amtszeit nach 2015 angetreten hat.

Oral führt mit dem FC Ingolstadt 04 seit 2011 eine On-Off-Beziehung. Im November 2011 übernahm er die Schanzer, die in der 2. Bundesliga den letzten Platz belegten, und führte sie zum Klassenerhalt. Nach der Saison 2012/13 kam es zur ersten Trennung. Wegen „unterschiedlicher Auffassungen“ lösten beide Seiten den Vertrag auf. Oral wechselte nach England und fungierte beim FC Fulham als Co-Trainer von Felix Magath.

Im April 2019 kehrte Oral zum FCI zurück und trat die Nachfolge von Jens Keller an. Unter Oral erreichte Ingolstadt die Relegationsspiele gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, stieg aber ab. Es kam zur zweiten Trennung, Orals Vertrag war ausgelaufen und wurde nicht verlängert.

Ein Fußball-Drama in der Relegation

Im März 2020 begann Orals dritte Amtszeit beim FC Ingolstadt. Er übernahm den Drittligisten von Jeff Saibene und führte das Team nach der Coronapause in die Relegation zur 2. Bundesliga. Gegen den 1. FC Nürnberg erlebte der 47-Jährige ein Fußball-Drama. Nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel im eigenen Stadion schien der Traum vom Aufstieg bereits geplatzt zu sein. Doch dann führten die Ingolstädter im Rückspiel bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit mit 3:0, ehe sich die Nürnberger noch mit dem Treffer zum 1:3 in letzter Sekunde retteten.

Es war für das Oral-Team der zweite Nackenschlag innerhalb weniger Tage. Am letzten Drittliga-Spieltag hatten sich die Würzburger Kickers durch ein Tor in der Nachspielzeit noch an den Schanzern vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz geschoben.

Tomas Oral, der beim FSV Frankfurt, bei dem er ebenfalls dreimal unter Vertrag stand, für Aufsehen sorgte, als er die Mannschaft nach einer Niederlage durch eine Waschstraße laufen ließ, brauchte Zeit, um diese bittere Enttäuschung zu verarbeiten. Der Beziehungsschalter blieb jedoch auf „On“.

Der MSV Duisburg trifft auf einen starken Gegner

Der gebürtige Ochsenfurter startete im Sommer einen neuen Anlauf, um die Oberbayern in die 2. Bundesliga zu führen. Bislang liegt sein Team gut im Rennen: Der FC Ingolstadt belegt den zweiten Platz und führt mit sechs Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage die Heimtabelle der 3. Liga an. Oral hat genug erlebt, um zu wissen, dass das nur eine Momentaufnahme ist. „Wir haben einen Kreis von acht, neun Mannschaften, die oben mitmischen werden, aber ich will mich nicht festlegen, wer ein Aufstiegskandidat ist“, sagte Oral gegenüber dem Donaukurier.

In den Augen von MSV-Trainer Gino Lettieri zählt Ingolstadt zu den Aufstiegskandidaten. Der 54-Jährige weiß, dass auf seine Mannschaft am Sonntag eine schwere Aufgabe zukommen wird. Trotzdem will Lettieri bei den Schanzern punkten: „Das wird für uns keine Kaffeefahrt sein.“