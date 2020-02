Die Nachholtermine der Duisburger Landesligisten stehen fest

Duisburg. Auch die Duisburger Teams in der Gruppe 5 der Bezirksliga wissen nun, wann sie die wegen „Sabine“ ausgefallenen Partien nachholen.

Das Orkantief „Sabine“ flaut allmählich wieder ab – die meisten Fußballspiele, die deshalb am vergangenen Sonntag abgesagt werden mussten, haben jetzt bereits einen neuen Termin erhalten.

In der Gruppe 2 der Landesliga macht der Duisburger SV 1900 den Anfang: Die Wanheimerorter empfangen am Mittwoch, 19. Februar, um 19 Uhr den ESC Rellinghausen. Die drei weiteren Duisburger Teams müssen nun am Karnevalssamstag, 22. Februar ran. Hamborn 07 tritt bereits um 14 Uhr beim FC Remscheid an, der FSV Duisburg spielt um 15 Uhr daheim gegen den VfB Solingen, der SV Genc Osman trifft um 16 Uhr in Neumühl auf Blau-Weiß Mintard.

In der Gruppe 5 der Bezirksliga bescheren die Nachholtermine dem Duisburger Trio Auswärtsfahrten unter der Woche. Der DFV 08 gastiert am Mittwoch, 26. Februar, um 19.30 Uhr beim Hamminkelner SV. Am Donnerstag, 27. Februar, sind Viktoria Buchholz bei der DJK Lowick und die DJK Vierlinden bei Spitzenreiter Mülheimer FC 97 ebenfalls jeweils um 19.30 Uhr gefordert. (T. K.)