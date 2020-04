Die Duisburger Fußballer trauern um Manfred Althaus

Duisburg. Der langjährige Mitarbeiter der Sportredaktion ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Auf Kreisebene war er als Funktionär eine Institution.

Wir sind unendlich traurig! Manfred Althaus ist tot. Am Dienstag erreichte uns die Nachricht, dass unser Mitarbeiter nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Über Jahrzehnte war er unser Mann für die Fußball-Kreisliga und den Handball-Kreis. Er hat schon für diese Zeitung geschrieben, als wir noch nicht auf der Welt waren.

Manfred Althaus liebte den Fußball, er liebte den Journalismus, dem er erst nebenberuflich und später als Rentner mit Leidenschaft und Akribie nachging. Unvergessen bleiben die Sonntage, als er binnen kurzer Zeit alle Kreisliga-Ergebnisse samt Torschützen reintelefonierte. Es gab noch kein Internet. Althaus versuchte, in den oft überfüllten Vereinsgaststätten kompetente Ansprechpartner zu finden. Notgedrungen musste er am Telefon oft laut werden. Seine klassische Frage „War’s ein anständiges Spiel?“ ließ uns immer wieder schmunzeln.

Manfred Althaus (rechts) bei einer Ehrung mit dem damaligen Vorsitzenden des Fußballkreises 9, Frank Adams.

Für die Leserinnen und Leser war Manfred Althaus mit seinem Autoren-Kürzel „mal“ eine Institution. Die Sportredaktion war seine zweite Familie. Vor vielen Jahren stand er bei uns im Büro und sagte: „Den Herrn Althaus gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin der Manfred.“

Auch zuletzt, als er bereits erkrankt war, ließ er es sich nicht nehmen, von zu Hause aus weiter über das Geschehen in der Kreisliga zu berichten. Das Internet machte das Arbeiten für ihn leichter. Trotzdem: Manfred Althaus – das war wie Fußball auf Vinyl.

Althaus, der den Job in der Redaktion einst von seinem Vater Friedhelm „geerbt“ hatte, war auch im großen Fußball zu Hause. In den 70er-Jahren arbeitete er für einen Radiosender und kommentierte die Europapokal-Spiele von Borussia Mönchengladbach. Jupp Heynckes, Berti Vogts, Günter Netzer – Manfred Althaus war mit ihnen per du. Vor ein paar Jahren besuchte er noch einmal die Anfield Road in Liverpool. In der Redaktion erzählte er später stolz, dass er aus dem Stadion seinen Sohn angerufen habe, damit dieser live „You’ll never walk alone“ hören konnte. Er hat uns in all den Jahren so viele wunderschöne Geschichten aus dem Fußball erzählt.

27 Jahre im Kreisvorstand

Auch der Duisburger Fußball trauert um Manfred Althaus. Sein Verein war der PSV Duisburg 1920, bei dem er über viele Jahre als Leiter der Fußball-Abteilung tätig war. Mit viel Herzblut war er als Schiedsrichter auf den Plätzen im Einsatz. Fast drei Jahrzehnte stand er dem Fußball-Ausschuss des Kreises Duisburg/Mülheim/Dinslaken vor. 2013 schied er nach 27-jähriger Tätigkeit aus dem Vorstand aus. Die Statuten des Verbandes kannte der Duisserner in- und auswendig.

Derzeit ruht der Fußball. Wenn es wieder losgeht, wird eine uns über all die Jahre liebgewordene Stimme fehlen. Wir werden Manfred Althaus vermissen.