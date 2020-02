Die BSG Duisburg verlässt die Abstiegsplätze

Duisburg. Die BSG Duisburg siegte in der Dreiband-Billard-Oberliga gegen die Bfr. Schwelm 6:2. Der BC Schrebergarten verliert hingegen in Essen.

Dreiband-Billard-Oberligist BSG Duisburg gewann das Kellerduell gegen die Billardfreunde Schwelm mit 6:2 und verließ damit die Abstiegsränge. Die Wanheimerorter kletterten auf Platz sieben.

Am Ende gab der knappe Sieg von Ulrich Kneip an Tisch vier den Ausschlag zugunsten der BSG. Der Vereinschef setzte sich gegen Andreas Springorum mit 31:29/60 knapp durch. Siege verbuchten außerdem Andreas Patett (32:22/60 gegen Georg Flinzer) und Hayrettin Fasal am Spitzenbrett (40:23/42). Frank Neitzsch verlor 25:31/60 gegen Andreas Knopp.

Ein knappes 0:8 in Essen

Schlusslicht BC Schrebergarten verlor mit 0:8 bei den BF Horster Eck, hat bei nur zwei Punkten Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze aber weiterhin noch Chancen auf den Klassenerhalt. In Essen war ein Punktgewinn möglich, denn Dirk Bleßmann (38:40/41 gegen Uwe van den Berg) und Jürgen Neubieser (37:40/60 gegen Hans Ernst Bechert) verloren ihre Partien nur knapp. Deutlich waren hingegen die Niederlagen von Dustin Blankenheim (15:40/44 gegen Detlev Rahmfeld) und Rolf Hankel (29:40/44 gegen Dirk Rosteck).

In der 2. Landesliga, Gruppe 1, spielte Schlusslicht BC Schrebergarten III 4:4 gegen die BG Rot-Weiß Krefeld V. Dieter Doleschal und Hans-Hermann Ziegler verbuchten Siege.

Drei Duisburger Niederlagen

In der Pool-Billard-Verbandsliga setzte es für die Duisburger Mannschaften zum Abschluss der Hinrunde Niederlagen. Schlusslicht BC Wanheimerort verlor 2:6 beim Spitzenreiter BSF Goch. Husein Djulovic (14.1 endlos) und Daniel Rütten (8-Ball) gewannen jeweils eine Partie.

Die Bf Duisburg 02 III schließen die erste Serie nach der 3:5-Niederlage gegen den 1. PBC Neuwerk auf dem sechsten Tabellenplatz ab. Stefan Drechsler und Reza Pasha (beide 14.1 endlos) und Holger Sentensky (8-Ball) verbuchten jeweils einen Sieg .

Die zweite Mannschaft der Bf Duisburg 02 verlor 3:5 beim 1. PBC Kaarst II und nimmt in der Zehnerliga derzeit Platz acht ein. In Kaarst verbuchten Horst Soja (10-Ball), Manfred Kares (9-Ball) und Michael Honka (10-Ball) jeweils einen Sieg.