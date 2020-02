Die Bambini der Duisburg Ducks gewinnen Turnier in Menden

Duisburg. Der Nachwuchs der Duisburg Ducks präsentiert sich in der Vorbereitung in guter Verfassung. Nun stehen die ersten Pflichtspiele an.

Die Bambini-Mannschaft des Skaterhockey-Bundesligisten Duisburg Ducks konnte im zweiten Vorbereitungsturnier ihren zweiten Gesamtsieg einfahren. Diesmal waren die Ducks-Küken beim „Schlangen-Cup“ in Menden nicht zu stoppen. In den Gruppenspielen setzten sich die Duisburger gegen die Langenfeld Devils (1:0), die Düsseldorf Rams (2:0) und Münster Mottek (5:1) durch. In der Endrunde folgten Siege gegen die Rams (3:2) und die Mendener Mambas (4:3) – jeweils nach Penaltyschießen.

„Das haben die Kids wirklich toll gemacht“, lobte Trainerin Sally Klöser. Die Tore erzielten Stan Langley (5), Levi Sellger, Nathaniel Tollmann (je 3), Pierre Stahlberg und Henri Wolf (je 2).

Leandro Schulz, Matti Gieseler und Jaden Wilson (von links) freuen sich über die Berufung in die U-13-NRW-Auswahl. Foto: Duisburg Ducks

Zuvor absolvierten sowohl die Bambini wie auch die Schüler jeweils ein Freundschaftsspiel gegen die Miners Oberhausen. Die Bambini gewannen 14:1, die Schüler 11:0. „Die Bambini führten nach sechs Minuten schon mit 6:0. Die Schüler boten ein gutes Zusammenspiel, standen defensiv gut und haben wie ein echtes Team gespielt“, sagte Klöser. Außerdem wurden Leandro Schulz, Jaden Wilson und Matti Gieseler in die U-13-Auswahl von Nordrhein-Westfalen berufen.

Am Wochenende stehen die ersten Pflichtspiele an: Die Schüler spielen am Samstag um 10 Uhr in der ersten Runde des ISHD-Pokals bei den Pulheim Vipers, die Jugend spielt im gleichen Wettbewerb um 12.30 Uhr zu Hause gegen die Miners Oberhausen.