Dezimierte Füchse holen verdienten Punkt in der Wedemark

Als das Spiel zu Ende war, wirkte Uli Egen immer noch konzentriert. Und damit hatte er eine Menge gemeinsam mit den Spielern des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg. Denn die Füchse boten in der Wedemark eine defensiv bemerkenswert starke Leistung und holten trotz zahlreicher Ausfälle einen Punkt. Letztlich gewannen die Hannover Scorpions mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen.

Schon vor dem Spiel musste – neben den langzeitverletzten Sam Verelst und Milos Vavrusa sowie dem erkrankten Markus Schmidt – auch Alex Eckl mit Magen-Darm-Infekt abwinken. Das wurde während des Spiels nicht besser, denn in der 39. Minute knallte Robin Slanina in die Bande und blieb benommen liegen. „Er hat Kopfschmerzen. Ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte Trainer Egen. „Für mich war das ein klares Foul.“ Eine Strafe gab es allerdings nicht. In der Overtime wurde Goalgetter Kyle Gibbons zum bereits zweiten Mal in diesem Spiel von einem hohen Stock getroffen, blutete dabei so stark, dass das Eis minutenlang gesäubert werden musste – für das Penaltyschießen fiel er damit aus. Egen: „Er musste im Krankenhaus genäht werden.“

Überzahl in der Overtime

In der Folge spielten die Füchse in den letzten 80 Sekunden der Verlängerung in 4:3-Überzahl, verpassten aber die Entscheidung. Im Schusswettbewerb war Hannovers Patrick Schmid der einzige der insgesamt sechs Schützen, der seinen Penalty verwandelte.

„Sicherlich war es glücklich, dass wir so spät zum 2:2-Ausgleich gekommen sind, aber unverdient war das nicht“, konstatierte Egen. In einem defensiv geprägten Spiel brachte Schmid die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, als er den zweiten Nachschuss in dieser Situation zum 1:0 nutzte. Die Füchse gaben aber schon kurz nach Beginn des Mittelabschnitts die Antwort: Slanina nutzte ebenfalls einen Rebound zum 1:1 (23.). Trotz der defensiven Grundausrichtung hatten die Füchse gute Gelegenheiten. Im ersten Drittel hatte der auffällige Alex Spister dreimal die Chance, den EVD nach vorne zu schießen.

Ausgleich 46 Sekunden vor dem Ende

Im zweiten Drittel war immer wieder Füchse-Torhüter Christian Wendler zur Stelle und parierte die Gelegenheiten der Gastgeber. Erst in der 57. Minute war er geschlagen, als die Gäste einen Zweikampf an der Bande verloren und Mario Trabucco aus dem Slot direkt abdrückte und den kurzen Winkel erfolgreich anvisierte.

Dennoch gingen die Duisburger nicht ohne Punkte vom Eis: 46 Sekunden vor dem Ende zog Matt Aber­crombie nach rechts ins Drittel, schloss diagonal ab – und ließ Scorpions-Goalie Enrico Salvarani keine Abwehrchance.

Tore: 1:0 (17:10) Schmid (Nägele, Koziol), 1:1 (22:30) Slanina (Lemmer, Christoph Eckl), 2:1 (56:07) Trabucco (Garten, Pelletier), 2:2 (59:14) Abercrombie (Tegkaev, Wendler), 3:2 (65:00) Schmid (entscheidender Penalty). Strafen: Hannover 8, Duisburg 2. Zuschauer: 1039.