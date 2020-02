Deutliche Duisburger Dominanz im Kreispokal

Solo für Duisburg: Alle am Wochenende ausgetragenen Spiele im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals wurden von hiesigen Teams gewonnen. Als einziges außerhalb der Stadtgrenzen beheimatetes Team könnte der TV Jahn Hiesfeld diese Dominanz durchbrechen: Die Partie des Dinslakener Oberligisten bei A-Ligist GSG Duisburg fiel aus, weil der Platz an der Großenbaumer Allee nach starken Regenfällen nicht zu gebrauchen war.

Wanheim 1900 – Viktoria Buchholz 5:6 (1:1, 1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen: Das Süd-Duell hat die Erwartungen voll und ganz erfüllt. Erst im Elfmeterschießen konnte sich der favorisierte Bezirksligist durchsetzen. Viktoria-Torwart Timo Mohr avancierte dabei zum Pokalheld. Bereits im Spielverlauf parierte er einige Male glänzend, ehe er im Elfmeterschießen, das sich der Vierte der Kreisliga A verdientermaßen erkämpfte, zwei Schüsse abwehrte. Doch nicht nur das. Vor dem finalen Fehlschuss der Gastgeber schnappte sich Mohr selbst den Ball und legte mit seinem Elfmetertreffer vor.

In den regulären 90 Minuten gingen zuletzt formstarke Buchholzer durch einen sehenswerten Treffer von Soufian Serifoski nach einer halben Stunde in Führung. Der Pokalnachmittag nahm erst richtig Formen an, als Wanheim in einem der letzten Angriffe in der Nachspielzeit durch Yasin Gümüs den Ausgleichstreffer erzielte. „Wir hätten uns über das Ausscheiden nicht beschweren dürfen. Wanheim hat stark gespielt“, lobt Viktoria-Trainer Maik Sauer den Gegner.

Fatihspor Mülheim – MTV Union Hamborn 0:2 (0:1): Die klassenhöheren Hamborner jubelten beim B-Ligisten durch einen Doppelpack von Mirco Belghaus (33., 87.).

TSV Heimaterde – FC Albania Duisburg 1:2 (0:1): Beim B-Ligisten sah es für Albania nach der Verlängerung aus, ehe Faisal Saado in der Nachspielzeit das Siegtor für den A-Ligisten erzielte. Zuvor hatte Granit Haliti (35.) getroffen.

DJK Lösort Meiderich – SV Heißen 5:3 (3:3, 3:1) nach Verlängerung: Der klassentiefere Außenseiter warf den A-Ligisten nach hartem Kampf aus dem Rennen. Alexander Walter (2), Ertugrul Özdemir, Yilmaz Klinger und Michael Schliesing trafen für die Gastgeber.