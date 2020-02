Der VfB Homberg steht gegen Borussia Dortmund unter Zugzwang

Es hilft nichts: Die ersten Punkte im Jahr 2020 müssen her, will der VfB Homberg noch etwas am drohenden Abstieg aus der Fußball-Regionalliga ändern – auch wenn der Gegner Borussia Dortmund heißt. Freilich empfangen die Gelb-Schwarzen am Samstag um 14 Uhr „nur“ die U 23 des aktuellen Champions-League-Achtelfinalisten – doch auch der Unterbau der Schwarz-Gelben hat es für Stefan Janßen in sich. „Wir treffen auf die beste der Zweitvertretungen in der Liga“, sagt der Coach, „und so erwarten wir sie auch.“

Dem Trainer ist klar: Um gegen den Tabellensechsten, der aktuell den viertbesten Sturm der Liga stellt, etwas am Sechs-Punkte-Abstand zum rettenden Ufer ändern zu können, wird sein Team „einen Sahnetag brauchen“, so Janßen. „Wir wissen insbesondere um ihre Stärke in der Offensive. Da müssen wir konsequenter zu Werke gehen, als wir es in der zweiten Halbzeit gegen Haltern gemacht haben“, erwartet der Coach ein beherzteres Agieren seiner Truppe als bei der bitteren 0:3-Pleite im Kellerduell beim TuS, welche den Hombergern vor einer Woche die schlechte Ausgangslage im Abstiegskampf bescherte.

Konsequentes Zweikampfverhalten

„Wir müssen die Dortmunder mit konsequentem Zweikampfverhalten von unserem Tor weghalten, um aus unseren möglichen Chancen auch Kapital schlagen zu können. Denn viele Chancen werden wir wohl nicht bekommen“, so Janßen. Gegen die schnellen und technisch starken Dortmunder mitzulaufen, mache „keinen Sinn“, stellt der Coach klar, „wir müssen mit einer kompakten Mannschaftsleistung und einer dichten Staffelung dagegenhalten.“

Im Hinspiel funktionierte das über weite Strecken – nach dem frühen Rückstand in der ersten Minute – gut. Danny Rankl hatte nach einer knappen Stunde sogar aus drei Metern den Ausgleich auf dem Kopf – doch BVB-Keeper Eric Oelschlägel machte dem VfB-Stürmer mit einem Wahnsinns-Reflex einen Strich durch die Rechnung. Auf der anderen Seite bestraften die Borussen zwei kleine Unachtsamkeiten des Aufsteigers eiskalt, so dass am Ende ein deutliches 0:3 stand. „Ich hoffe, dass wir diesmal einen guten Tag erwischen, um ihnen Paroli bieten zu können“, hätte Janßen gegen ein wenig mehr Spielglück beim Wiedersehen nichts einzuwenden.

Robin Urban ist gesperrt

Verzichten muss der Trainer auf den gelbgesperrten Robin Urban und auf Louis Ferlings, der nach einem Schlag auf das Knie ausfällt. Dafür kehrt Metin Kücükarslan, den Ferlings in Haltern auf der Sechs vertrat, nach auskurierten Oberschenkelproblemen wieder in den Kader zurück. Für die von Urban verwaiste Position in der Innenverteidigung stehen Durim Berisha und Colin Schmitt bereit.

So bitter die Tabellensituation der Homberger auch ist und wie auch immer der nächste Anlauf bei der Punktejagd ausgehen wird – den Spaß an der Sache lassen sich die Homberger beim Anblick des großen Namens des heutigen Gegners nicht nehmen. „Wir haben vor der Saison gesagt, wir freuen uns auf alles, was in dieser Liga kommt“, so Janßen, „jetzt freuen wir uns auf die Bundesligaprofis von morgen.“