Der Auftakt in die Restrückrunde der Fußball-Regionalliga verlief für den VfB Homberg alles andere als optimal. Allem voran wurmt die eigene 0:3-Heimschlappe gegen die Sportfreunde Lotte freilich am meisten. Dass die Konkurrenten aus Lippstadt (2:0 gegen Schalke 04 II) und Haltern (2:1 gegen Aachen) zudem auch noch Siege einfuhren, macht den Start ins neue Jahr nicht erfreulicher.

Die gute Ausgangslage zum Abschluss des letzten Jahres hat einen kleine Delle erhalten. Der SV Lippstadt hat den VfB von Platz 16 auf Rang 17 verdrängt, der TuS Haltern hat sich mit drei Punkten Vorsprung auf den sicheren Nichtabstiegsplatz 14 vorgeschoben. Einziger Lichtblick am 22. Spieltag war die 1:3-Niederlage des Wuppertaler SV bei Borussia Dortmund II. So ist der womöglich zum Klassenerhalt reichende Platz 15, auf dem der WSV rangiert, mit zwei Zählern Differenz noch in Reichweite.

Die Wuppertaler von diesem Platz zu verdrängen, hat der VfB am kommenden Samstag selbst in der Hand. „Aber dann werden wir um einiges mehr geben müssen als gegen Lotte“, sagt Robin Urban vor dem anstehenden Kellerduell im Stadion am Zoo. Eine Leistung wie gegen die Sportfreunde werde nicht ausreichen, um in Wuppertal gewinnen zu können, meint der Innenverteidiger. „Es wird auch auf ein anderes Spiel hinauslaufen, mit sehr viel Kampf“, so Urban, „beide Teams wissen, worum es geht.“

Dass sie es können, hätten die Homberger mit den Siegen gegen die Topklubs SC Verl und Rot-Weiß Essen bewiesen, sagt der Abwehrrecke. Doch nun kommt es vor allem darauf an, auch gegen die direkte Konkurrenz zu punkten, was dem VfB in der Hinrunde nur mit insgesamt vier Zählern gegen Bergisch Gladbach und Lippstadt gelang. „Solche Tage wie gegen Lotte gibt es mal“, steckt Urban den Kopf nicht in den Sand, weil beim verpatzten Auftakt kaum etwas zusammenlaufen wollte.

Flaute in der Offensive

Solche Tage sollte der VfB nur nicht öfter erwischen – vor allem nicht in solch wichtigen Spielen wie am kommenden Samstag. Urban:„Es ist noch alles dicht beieinander da unten in der Tabelle, und es sind noch einige Spiele zu spielen. Wir bleiben weiter positiv. In der nächsten Woche geht es weiter, und dann werden wir alles reinhauen, um dieses Sechs-Punkte-Spiel zu gewinnen.“

Im Spiel gegen die Sportfreunde war zudem auch nicht alles verkehrt. Abgesehen von der eigenen Offensivflaute ließ der VfB gegen den Favoriten in der ersten Halbzeit kaum etwas zu und hielt seinen Laden gegen den mit Profis gespickten Ex-Drittligisten immerhin 70 Minuten dicht. Die massive Abwehrarbeit, die der VfB auch schon – erfolgreich – in Essen ablieferte, geht dabei nicht spurlos an den Amateuren aus Homberg vorbei. „Vor allem wenn der Rasen dann noch so tief ist, werden die Beine immer schwerer je mehr du gegen den Ball anläufst“, sagt der Verteidiger, „mit dem Ball verbrauchst da natürlich viel weniger Kraft.“

Zwei Spieler sind gesperrt

In Wuppertal hätte Urban gegen etwas Entlastung für sich und seine Defensivkollegen sicherlich nichts einzuwenden. Dabei wird der Abwehrverbund am Samstag nicht nur auf den gelb-rot-gesperrten Sechser Metin Kücükarslan, sondern auch auf Innenverteidiger Mike Koenders verzichten müssen, der sich gegen Lotte die zehnte Gelbe Karte abholte – womit er in der Regionalliga einsam an der Spitze liegt.

Am Samstag ist weiter davon auszugehen, dass sich der VfB auch im Stadion am Zoo nicht die Rolle des das Spiel machen müssenden Favoriten ans Revers heften wird. Doch fest steht: Wollen die Homberger den verkorksten Auftakt korrigieren und die Ausgangslage in der Tabelle wieder freundlicher gestalten, muss es vorne klingeln. Dann werden Robin Urban und Co. in der Abwehr auch gerne wieder alles aus sich herausholen.