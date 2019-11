Der MSV vor dem Halle-Spiel: Kopfrattern und Magengrummeln

Duisburg. Vor dem Spitzenspiel muss sich Trainer Lieberknecht Gedanken über die Aufstellung machen. Youngster Vincent Gembalies wird zum „Chefverteidiger“.

Torsten Lieberknecht sagte am Donnerstag: „Der Kopf rattert.“ Wie bei Lukas Boeder der Magen grummelt. Der Innenverteidiger hatte sich am Abend zuvor mit Unwohlsein per SMS vom nächsten Trainingstag des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg abgemeldet. Vor dem Auswärtsspiel heute um 14 Uhr (live im MDR) beim Halleschen FC steht fest: Das Kopfrattern und das Magengrummeln dauern an. Gegen die mit 31 Toren zweitbeste Offensive der Liga reist der Spielverein mit einer gerissenen Viererkette an. Lukas Boeder fällt im Topduell des Spitzenreiters aus Duisburg beim Tabellendritten aus Sachsen-Anhalt aus. Die medizinische Abteilung habe grünes Licht verweigert, so Martin Haltermann, der Pressesprecher des MSV.