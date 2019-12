Duisburg. Für den Spitzenreiter der 3. Liga steht das letzte Spiel des Jahres bei der SGS Großaspach an. Nur ein Spieler traft schon mit dem MSV dort an.

Der MSV Duisburg will nicht nur Groundhopper-Punkte holen

War Torsten Lieberknecht jemals in New York oder auf Hawaii? Man weiß es nicht. Was fest steht: Der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg war noch niemals in Großaspach. Beim Pressegespräch vor dem letzten Spiel des Jahres und dem ersten der Rückrunde (Samstag, 14 Uhr) berichtete der Fußball-Lehrer von dieser Premiere beim Klub, der nicht zuletzt und vor allem mit Schlagerstar und Edelfan Andrea Berg verbunden ist. Ihr Mann Uli Ferber hat den Verein gegründet.

Wer auch noch nie in Großaspach war? Marvin Compper! Der Innenverteidiger der Zebras sagte im Sommer: „Die Dritte Liga reizt mich.“ Ausdrücklich fügte er hinzu: auch weil er eben niemals auf dem Platz des Dorfvereins gestanden habe. Am Samstag wäre nun eine prima Gelegenheit, das nachzuholen und den Chefspieler des MSV wieder auf seine Position zentral in der Defensive zu stellen.

Compper kann 90 Minuten, wie Trainer Lieberknecht versichert. In Unterhaching beim 2:2 hatte der 34-Jährige eine Halbzeit eine „sehr ordentliche“ Partie gemacht, bestätigte der Coach am vergangenen Sonntag. Zudem hat Lukas Boeder nach seiner Magen-Darm-Grippe eine sehr lange Pause hinter sich. Der Coach will sich aber bei der Besetzung des Postens neben Vincent Gembalies nicht in die Karten schauen lassen.

Mit Sicherheit als Erster in die Pause

Lieberknecht, Compper und nahezu alle weiteren MSV-Spieler bekommen am Samstag zumindest einen Groundhopper-Punkt. Die gibt es für den erstmaligen Besuch einer Sportstätte. Drei Spielpunkte zur Festigung des ersten Tabellenplatzes wären freilich allen Beteiligten lieber. Der MSV geht zwar mit Sicherheit als Spitzenreiter in die Winterpause. Ein etwas dickeres Polster (maximal neun Zähler) wären jedoch ein sanfteres Ruhekissen. Zumal Präsident Ingo Wald klar gestellt hat: „Wenn wir als Spitzenreiter in die Pause gehen, dann kann man am Ende nicht mit Platz vier zufrieden sein.“ Die Statistik spricht für den Chef: Von elf Herbstmeistern in der 3. Liga schafften zehn den Aufstieg in die Zweite Liga. Lediglich der VfL Osnabrück scheiterte 2012/2013 trotz des Etappensiegs zur Halbzeit. Der VfL scheiterte in der Relegation.

Im Hinspiel traf Moritz Stoppelkamp beim 4:1 gegen Großaspach doppelt. Foto: firo Sportphoto / Volker Nagraszus

Trainer Lieberknecht traut dem Braten dennoch nicht und spricht von „Bescheidenheit“: Sein Aufstiegskandidat Nummer 1 ist weiterhin Halle und er fügt an: „Da zähle ich uns nicht hinzu.“ Der Coach bekennt sich zu dem Satz: Der Spitzenreiter stellt schon mal dem einen oder anderen Favoriten ein Bein. Lieberknecht: „Das ist eine Super-Überschrift.“ Das ist so tiefgestapelt, dass man ein zweites Kellergeschoss unter der Arena braucht, damit so viel Zurückhaltung ein Regalfach findet.

Nur Jena zielt schlechter

Vor dem Spiel am Samstag warnt der Coach dann ebenfalls. Gerade, weil es eigentlich eine klare Sache ist: Der Spitzenreiter tritt beim Tabellenvorletzten an. Die schwächste Heimmannschaft (fünf Punkte) muss sich eines ligaweit anerkannten Topteams erwehren. Großaspach hat gemeinsam mit zwei weiteren Mannschaften die drittschwächste Defensive (39 Gegentore). Der MSV rückt mit dem besten Sturm der Klasse an. Die Hausherren haben bislang nur 20 Tore gemacht. Lediglich Schlusslicht Jena zielt schlechter. Aus den letzten fünf Spielen holte die Truppe lediglich einen Punkt und verlor sogar am Sonntag daheim gegen Jena (1:2). Der MSV holte auf der gleichen Wegstrecke zehn Zähler. So klein kann sich keiner machen, dass sich die Rollenverteilung ändert.

Dennoch spricht Lieberknecht von einer „kniffligen, weil emotionalen Aufgabe“. Die Hausherren haben sich nach ihrer Pannenserie von Trainer Oliver Zapel getrennt. Interimstrainer Markus Lang, der sonst die U 19 betreut, übernimmt den Job auf der Bank. Da kommen Aufbruchsgefühle auf. Der Coach sagt zudem: „Uns erwartet nicht eben ein Leckerbissen.“ MSV-Kapitän Moritz Stoppelkamp erwartet sogar, dass es ein „ekliges Spiel“ wird.

„Langholz“ könnte gute Wahl sein

Dann heißt es, dass der Rasen des Dorfvereins nicht in bestem Zustand sei. Hacke-Spitze-Einszweidrei geht wohl nicht. Der Coach erwägt entsprechend die Aufstellung grobmechanischer zu ordnen. Als taktisches Mittel hält er „Langholz“ unter Umständen für eine gute Wahl. Also aus der Abwehr den Ball hoch auf Vincent Vermeij kicken und dann mal schauen, was passiert. Das Zebra lässt den Ball lieber flacher laufen und bevorzugt einen gepflegten Vortrag. Moritz Stoppelkamp hat die Botschaft bereits verinnerlicht: Man müsse alles „reinschmeißen“ und „den Kampf müssen wir annehmen“. Auch Lieberknecht glaubt, dass guter Fußball nicht reicht. „Mentalität“ müsse die Elf für die drei Punkte in die Waagschale werfen.

Eine Veränderung in der Aufstellung wird es am Samstag auf jeden Fall geben. Tim Albutat, der eine herausragende Saison als Sechser spielt, muss mit einem Magen-Darm-Virus passen. Ob Albutat schon mal in New York oder auf Hawaii war, ist ebenfalls unbekannt. Fest steht, er war als einziger Spieler im aktuellen Kader schon mal mit dem MSV in Großaspach. 2016 stand er beim 0:0 gegen den Dorfverein auf dem Platz. Albutat braucht den Groundhopper-Punkt nicht. Was sich dabei nicht ändern wird: Die Zebras benötigen weiterhin drei Zähler und wollen sie auch einfahren. Stoppelkamp: „Wir spielen halt voll auf Sieg.“