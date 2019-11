Der MSV Duisburg fährt selbstbewusst nach Potsdam

Das MSV-Team um Kathleen Radtke (rechts) ist am Sonntag in Potsdam im Einsatz.

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt am Sonntag in der Frauenfußball-Bundesliga bei Turbine Potsdam. Trainer Thomas Gerstner demonstriert Optimismus.

Thomas Gerstner machte im Gespräch mit der Redaktion einen Schlagzeilen-Vorschlag für den Artikel am Sonntag „MSV gewinnt in Potsdam“, möchte der Trainer des Frauenfußball-Bundesligisten MSV Duisburg dann lesen. Es liegt an den Zebras: Das Team ist am Sonntag ab 14 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion beim 1. FFC Turbine Potsdam am Ball.