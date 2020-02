Der EV Duisburg fährt gut vorbereitet nach Essen

Duisburg. Der zweite Versuch: Der EV Duisburg spielt am Dienstag bei den Moskitos Essen. EVD-Trainer Uli Egen ist heiß auf das Derby.

Derbytage sind für Eishockey-Fans Festtage – die Spannung und die Vorfreude nehmen eher zu, wenn sich die Wartezeit verlängert. Auf das Duell mit den Moskitos Essen mussten sich die Fans des Oberligisten EV Duisburg diesmal zwei Tage länger gedulden. Die Partie, die am Sonntag wergen des Sturmtiefs „Sabine“ ausgefallen war, geht nun am Dienstag-Abend um 20 Uhr am Essener Westbahnhof über die Bühne.

Die Füchse, die schon am Freitag spielfrei waren, nutzten den Sonntag für eine intensive Trainingseinheit. Nachteile sieht EVD-Trainer Uli Egen durch die kurzfristige Spielverlegung für sein Team nicht. Egen: „Wir sind sehr gut vorbereitet.“

An der Kaderbesetzung hat sich in den letzten zwei Tagen nichts mehr verändert. Nach wie vor ist Sam Verelst (Mittelfußbruch) der einzige Spieler, der bei den Füchsen verletzungsbedingt ausfällt. Somit müssen die Trainer Uli Egen und Didi Hegen einem Spieler ein Tribünen-Tickets zustecken.

Essen verlor in Halle 6:12

Die Essener kassierten am Freitag eine 6:12-Packung in Halle und müssen weiterhin um den zehnten Platz bangen. Dass der Druck dadurch heute auf den Gastgebern lastet, sieht Uli Egen nicht. „Wir wollen auch noch etwas erreichen“, hat der Trainer Platz sechs weiterhin im Blick. Ohnehin spielt der tabellarische Druck für Egen nur eine untergeordnete Rolle: „Das ist ein Derby. Und das wollen beide Mannschaften gewinnen.“

Die bereits gekauften Eintrittskarten vom Sonntag sind auch für das heutige Spiel am Westbahnhof gültig.