Der ASV Duisburg erwartet bei der Winterlaufserie ein Hoch

Hochs und Tiefs haben die „Plattfüße“ vom ASV Duisburg in der 34-jährigen Geschichte der Winterlaufserie schon einige erlebt – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. So bringt auch das zurückliegende Sturmtief „Sabine“, das eine Woche vor dem Start der zweiten Etappe über Duisburg hinwegfegte, die Veranstalter nicht aus der Ruhe.

„Wenn die Streckenabschnitte im Wald in irgendeiner Form beeinträchtigt sein sollten, werden wir vom Förster direkt darüber informiert. Außerdem fahren wir die Strecken vorher selbst noch ab, sodass mögliche Hindernisse früh genug erkannt und beseitigt sein werden“, blicken Friedhelm Abel und die weitere Crew vom Organisations-Team der zweiten Etappe uneingeschränkt positiv entgegen. So kann es am Samstag trotz des Sturmtiefs mit bis zu 6000 Teilnehmern wieder hoch in Wedau her gehen.

Die Jüngsten sorgen für den Auftakt

Beim ersten Startschuss um 13 Uhr tummeln sich erst einmal die jüngsten Talente der Jahrgänge 2009 bis 2013 vor der MSV-Arena. Die kleine Jugendserie, in der Finn Niklas Püttmann (Lauftreff Hobeuken, 3:40 Minuten) und Leonie Büchel (Freie Schwimmer Duisburg, 3:59) nach dem Auftaktlauf über 1000 Meter vorn liegen, führt dann über 1500 Meter ins Leichtathletik-Stadion. Dabei haben interessierte Kids ebenso die Möglichkeit, sich bis zu einer Stunde vor dem Start in der Sporthalle am Stadioneingang noch für den integrierten Schülerlauf anzumelden, wie beim zweiten Teil der großen Jugendserie, der um 13.30 Uhr startet. Über 3000 Meter gehen Felix Janßen (LG Coesfeld, 7:17) und Alicia Vitavsky (Turnerschaft Breitscheid, 7:32) den Ausbau ihrer Führung nach ihren Siegen über 2000 Meter an.

Richtig schnell wird es, wenn der Vorsitzende des Stadtsportbundes, Rainer Bischoff, um 14 Uhr den zweiten Akt der Kleinen Serie einläutet. Für Habtom Tedros ist die „ungewohnte 7500-Meter-Strecke eher ein Trainingslauf“, wie der Mann aus Eritrea berichtet. Bei einem Vorsprung von 48 Sekunden nach seinem Sieg über 5000 Meter in 15:04 Minuten dürfte der Titelverteidiger dennoch wenig Sorge haben, bei diesem „Trainingslauf“ vom ärgsten Verfolger Simon Elkenhans (Ayyo Team Essen) eingeholt zu werden.

Böhme hat sein Ziel schon erreicht

Bei den Damen läuft es hingegen auf einen spannenden Zweikampf hinaus. Nur sieben Sekunden beträgt der Vorsprung, den Sonja Vernikov mit ihrer Siegerzeit von 17:45 Minuten vor vier Wochen auf Leonie Lewen vom Ayyo Team Essen herauslaufen konnte. „Die längeren Distanzen liegen mir eigentlich genauso gut“ sagt die Führende aus Mechernich. Doch zumal sie um die Stärke ihrer Kontrahentin wüsste, sei sie selbst „gespannt, wie es weitergeht“, so Vernikov.

Das gilt auch für den Führenden in der Großen Serie, zu deren Startschuss um 15 Uhr sich Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link die Ehre geben wird. Der Vorsprung von 41 Sekunden, den Sebastian Schär mit seinem Sieg über 10.000 Meter in 33:17 Minuten auf Leon Kriszeleit (SC Oberursel) erzielte, treibt den Führenden zwar zur weiteren Motivation an, „jetzt auch den Gesamtsieg anzugehen“. Dennoch möchte der für den Laufladen Endspurt Paderborn startende Neu-Duisburger die am Samstag anstehenden 15.000 Meter noch abwarten. Womöglich wird er einen weiteren Ausbau des Vorsprungs benötigen. „Denn einen Halbmarathon bin ich noch nie gelaufen“, blickt Schär auch schon auf die Abschlussetappe am 14. März.

Bereits am Ziel: Marc Böhme sicherte sich beim Auftakt sogar ein WM-Ticket. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Bei den Damen hat Nina Koopmann die besten Aussichten auf den Serientitel. Da Auftaktsiegerin Laura Hottenrott nicht weiter antreten wird, hält die Zweite, die im letzten Jahr noch für den ASV startete, im Dress von Bunert Duisburg-Moers nun mit 36 Sekunden Vorsprung auf Hanna Hofstetter alle Trümpfe in der Hand.

Marc Böhme hat sein Ziel indes schon vor vier Wochen nach dem 45. Platz beim Auftaktlauf erreicht. Mit 38:16 Minuten, die zugleich den Sieg in der AK 55 bedeuteten, hat der Mann vom LT Kettwig die Qualifikationsnorm für die am 9. Mai stattfindende Deutschen Meisterschaft erreicht und sicherte sich gleichzeitig einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft Ende Juli in Toronto. Dass dem ehemaligen ASVer dies ausgerechnet bei der Winterlaufserie gelang, freut das Organisations-Team besonders – ebenso wie die Wetteraussichten für Samstag.

Die Plattfüße erwarten ein Hoch . . .