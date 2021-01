Dennis Eidner verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft

Dennis Eidner, hier in Diensten des ASC Duisburg in der Wasserball-Bundesliga, hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet.

Duisburg Dennis Eidner, Center des ASC Duisburg, beendet seine Karriere im DSV-Team. Der 31-Jährige stellt den Beruf in den Vordergrund.

Es war ein lang gehegter Wunsch, ein Traum, den auch Dennis Eidner geträumt hatte. Einmal zu den Olympischen Spielen fahren. Dieser Traum wird nicht in Erfüllung gehen. Der 31-Jährige hat seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Das teilte der Center kurz vor dem Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam (14. bis 21. Februar) offiziell mit. Eidner wird künftig nur noch für den ASC Duisburg in der Wasserball-Bundesliga die Kappe schnüren.

Der gebürtige Berliner Eidner, der an mehreren internationalen Turnieren teilgenommen hat und einer der Leistungsträger im Team von Bundestrainer Hagen Stamm war, hatte schon länger geplant, seine Laufbahn in der DSV-Auswahl zu beenden. Im vergangenen Sommer hatte der gelernte Koch die Ausbildung bei der Feuerwehr in Duisburg aufgenommen. Zum Abschluss hatte er aber noch auf einen letzten großen Höhepunkt gehofft - die Spiele in Tokio. Dann kam Corona, die Olympischen Spiele wurden verschoben und Eidner hatte im Gespräch mit dieser Redaktion schon im vergangenen Frühjahr geahnt, dass die Olympischen Spiele ein unerfüllter Traum für ihn bleiben werden.

Eidner hat viele gute Erinnerungen im Nationalteam

Die Anforderungen des Leistungssport, die vielen festen Termine lassen es künftig nicht mehr zu, Sport und Beruf zu vereinen. „Gerade in der Grundausbildung gibt es fixe Termine, die sich nicht beliebig verschieben lassen. Ich hätte sonst die ganze Ausbildung um ein weiteres Jahr vertagen müssen, das wollte ich nicht. In den vergangenen 15 Jahren stand bei mir immer der Sport im Vordergrund. Jetzt ist es Zeit, meinen beruflichen Werdegang voranzutreiben“, erklärt Eidner, dem der Schritt nicht leicht gefallen ist. „Diese Mannschaft bedeutet mir so viel, ich habe so viele gute Erinnerungen“, so Eidner. Der Wahl-Duisburger wird dem Team für die Quali in Rotterdam nun aus der Ferne fest die Daumen drücken.

Aktuell bereitet sich die Nationalmannschaft bei einem Lehrgang in Warendorf vor. Als einziger Spieler des ASC Duisburg ist Debütant Mark Gansen dabei. Neben Eidner hatte auch Ben Reibel verletzungsbedingt absagen müssen. Die beiden ehemaligen Duisburger Julian Real und Moritz Schenkel (beide Waspo 98 Hannover) stehen ebenfalls im Kader.