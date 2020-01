CR macht es zweistellig – ein Sieg fehlt zum Aufstieg

Die Herren des Club Raffelberg sind nun offenbar ins Rollen gekommen. Beim Schlusslicht der 2. Hallenhockey-Regionalliga, dem HTC Schwarz-Weiß Bonn, gewannen die Duisburger mit 10:3 (6:2) und haben damit den Aufstieg weiterhin selbst in der Hand. „Wir haben einiges umgestellt und auch neue Ideen umgesetzt. Da war es klar, dass das Ganze einige Zeit brauchen würde“, sagt CR-Trainer Tim Leusmann. Aktuell strahlen die Grün-Schwarzen eine Menge Selbstvertrauen aus – der Fokus stimmt. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Dann sehen wir, was passiert“, so der Coach.

Mehr als 15 Tore waren möglich

Der Auftakt ins Spiel war dabei noch nicht einmal optimal, „weil wir zu Beginn noch viele Chancen ausgelassen haben“, erklärt Leusmann. Doch noch in der ersten Halbzeit schossen die Raffelberger die Vorentscheidung heraus. Schließlich wurde es erneut zweistellig – wie im Hinspiel, als Bonn allerdings verletzungsbedingt lange Zeit ohne Torhüter und mit sechs Feldspielern agierte. „Diesmal war der Torwart bis zum Ende drin“, sagte Leusmann, „und er hat einen guten Job gemacht.“ Denn eine Toranzahl jenseits der 15 wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Für Raffelberg trafen Mats Langhanki (3), Nils Basfeld, Florian Matania, Tobias Prost (je 2) und Mika Saxe.

Am Sonntag (16 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim Aachener HC weiter – und dort könnte der CR sogar schon den Aufstieg klarmachen. Da sich die ETG Wuppertal und der AHC 6:6 getrennt haben, hat Raffelberg nun vier Punkte Vorsprung auf die Elberfelder und wäre mit einem Sieg in der Kaiserstadt nicht mehr einzuholen.