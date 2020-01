CR-Herren nun Erster – Damen steigen nach Wertung ab

Frust und Jubel – beides gibt es derzeit beim Club Raffelberg. Jubel herrscht bei den Herren, die durch einen 6:5 (4:3)-Sieg gegen die ETG Wuppertal im Spitzenspiel der 2. Hallenhockey-Regionalliga die Tabellenführung erobert haben. Frust dagegen bei den Damen: Wie schon befürchtet rutschte der CR nach einer 2:9 (1:5)-Niederlage in Mülheim (Tore: Carla Mink, Sophia Frach) und einem Bonner 3:0-Sieg gegen Krefeld auf den letzten Platz der Bundesliga-Westgruppe und steigt ab – aber nur, weil ein Spiel des Düsseldorfer HC wie berichtet gegen den Meister und für CR-Konkurrent Bonn gewertet worden ist.

„Bei uns herrscht riesige Frustration“, sagte Wollschläger. Nun bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. „Der Düsseldorfer HC hat uns zugesichert, alle rechtlichen Schritte gegen diese Spielwertung auszuschöpfen“, sagt Tobias Frommhold, der Hockey-Vorsitzende des CR. „Wir hatten ja bereits eine Stellungnahme an den Deutschen Hockey-Bund geschickt. In der Antwort wurde uns aber auch mitgeteilt, dass wir selbst als Dritter an diesem Verfahren nicht beteiligt sind.“ Der DHB verwies darauf, sich an die Spielordnung gehalten zu haben. „Es geht neben der rechtlichen, aber auch um die moralische Beurteilung“, sagt Wollschläger. So steht nach wie vor die zumindest nicht eindeutige, mündliche Auskunft des zuständigen DHB-Koordinators im Raum, die den DHC vermuten ließ, die Spielerin einsetzen zu dürfen. „Damit ist der Verband an dieser Fehlerkette beteiligt. Daher kann es meiner Meinung nach nur die Lösung geben, die West-Gruppe in der kommenden Saison auf sieben Teams aufzustocken“, so Wollschläger.

Herren siegen nach packender Schlussphase

Mika Saxe traf zweimal gegen die ETG – kurz vor Schluss geling ihm das Tor zum 6:5-Sieg im Spitzenspiel. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Trotz des Frustes feuerten die CR-Damen die eigenen Herren an – und sahen in der gut gefüllten Raffelberger Hockeyhalle ein mitreißendes Spiel. „Wir haben im letzten Timeout gesagt, dass wir an uns glauben und das hat dann auch mit der Halle im Rücken fantastisch geklappt“, freute sich Siegtorschütze Mika Saxe. Raffelberg hatte die erste Halbzeit lange Zeit überlegen gestaltet, ging mit einer 4:3-Führung in die Pause – ließ nach Wiederbeginn aber vier „Hundertprozentige“ liegen. „Wir hatten vorher besprochen, dass dieses Spiel erst in den letzten fünf Minuten entschieden wird“, sagt CR-Trainer Tim Leusmann. „Und so war es dann auch. Wir haben auch das Spiel ohne Torhüter vorab trainiert.“ Und das war Gold wert. Denn nach den ausgelassenen Chancen führte Wuppertal schließlich mit 5:4. Mit einem weiteren Feldspieler auf dem Parkett gelang Felix Weber in der 57. Minute der 5:5-Ausgleich. Das Ganze wurde noch getoppt, als Mika Saxe – inzwischen stand Melvin Schäfer wieder im CR-Tor – im Fallen zum 6:5-Sieg erfolgreich war (58.). „Mika hat das als so junger Spieler wirklich hervorragend gemacht. Aber das gilt für die gesamte Mannschaft“, war auch Leusmann vom Auftritt seiner Jungs begeistert. „Es war hervorragend, wie ruhig das Team geblieben ist.“ Die CR-Tore erzielten Mika Saxe, Tobias Prost (2), Jannis Lorenz und Felix Weber.