CR-Herren machen es beim 15:3 deutlich – Damen verlieren

Duisburg. Der Club Raffelberg führt gegen Bonn mit 6:2, als der Gästetorhüter ausfällt. Danach wird es deutlich. Frauen verkaufen sich beim Meister gut.

Diese Kombination ist ungewöhnlich: Halbzeit 2:2, Endstand 15:3. So konnten die Herren des Club Raffelberg in der 2. Hallenhockey-Regionalliga im Spiel gegen den HTC Schwarz-Weiß Bonn nicht nur ihren ersten Sieg im dritten Saisonspiel einfahren, sie haben auch noch etwas für ihr Torverhältnis gemacht. Das lag allerdings daran, dass das Spiel rund eine Viertelstunde vor Spielende de facto gelaufen war. Beim Stand von 6:2 für die Duisburger verletzte sich der einzige mitgereiste Bonner Keeper, so dass die Gäste fortan mit sechs Feldspielern, aber ohne Torwart agierten. Und das ging dann so richtig in die Hose.