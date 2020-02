Buchholz schiebt sich wieder näher an die Spitze heran

In der Fußball-Bezirksliga gab es gleich 22 Tore in den vier Spielen mit Duisburger Beteiligung. Die zweite Mannschaft des VfB Homberg hat sich in Gruppe 4 gegen Aldekerk in einen Torrausch gespielt und kam zum höchsten Saisonsieg. In Gruppe 5 ist Viktoria Buchholz näher an Tabellenführer Mülheimer FC 97, der mit 0:1 beim Dritten RSV Praest unterlag, herangerückt. Dem Duisburger FV 08 gelang ein 5:1-Kantersieg. Derweil verlor Vierlinden trotz drei eigener Treffer gegen Stenern.

Gruppe 4: VfB Homberg II – FC Aldekerk 7:0 (3:0): Was für ein Auftakt der VfB-Reserve. Die Mannschaft von Sunay Acar überrollte den FC Aldekerk, der sich durch eine Rote Karte von Marc Boemanns (Notbremse) nach einer halben Stunde selbst schwächte. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, freut sich Acar, der seine Mannen in der Wintervorbereitung quälte: „Die Spieler haben mich das ein oder andere Mal verflucht, aber ich habe immer gesagt, dass sich die harte Trainingsarbeit auszahlen wird.“

Im ersten Durchgang konnte Luca Palla, der nach einem halben Jahr beim SV Scherpenberg zum VfB zurückkehrte, sich mit einem Hattrick eindrucksvoll zurückmelden. Nach gut einer Stunde verließ der Torjäger den Platz und wurde durch Michael Wiedemann ersetzt. Der kantige Stürmer setzte noch einen drauf und traf gleich vier Mal in Folge. „Man hat den unbedingten Siegeswillen der Jungs gesehen. Leider bekommen wir für dieses Spiel auch nur drei Punkte“, resümierte Acar zufrieden.

Gruppe 5: Viktoria Buchholz – TuB Bocholt 2:0 (1:0): Die Viktoria erwischte einen Blitzstart. Nach Vorlage von Niklas Franzen war Tobias Eickmanns zur Stelle und traf bereits in der zweiten Minute zum 1:0. Im Anschluss schwächten sich die Gäste durch eine Gelb-Rote Karte. „Das war schon eine sehr harte Entscheidung. Danach hat Bocholt eine Jetzt-erst-Recht-Reaktion gezeigt“, kommentiert Viktoria-Trainer Maik Sauer. Erst sechs Minuten vor dem Schluss sorgte der eingewechselte Lars Mrozek mit dem 2:0 für klare Verhältnisse.

„Der Gegner hat wirklich gut gespielt, aber meine Mannschaft hatten den unbedingten Siegeswillen und ist sehr diszipliniert aufgetreten“, so Sauer, den die Niederlage des Tabellenführers unbeeindruckt ließ: „Die Resultate der anderen Teams interessieren mich nicht. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, kommt alles von alleine.“

DJK Vierlinden – TuS Stenern 3:4 (2:3): Bereits nach acht Minuten lag die DJK mit 0:3 hinten. „Da waren wir noch gar nicht auf dem Platz. Leider haben wir dadurch das ganze Spiel verloren“, ärgert sich DJK-Trainer Almir Duric, dessen Team sich nach der verschlafenen Anfangsphase fand: „Danach haben wir Moral gezeigt und ein gutes Spiel gemacht.“ David Zovko (23.) und Benjamin Koncic (45./+3), der in der Halbzeitpause wegen eines Migräneanfalls raus musste, schossen die DJK zurück ins Spiel. „Leider haben wir dann nicht das nötige Glück gehabt. Am Ende hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, ärgert sich Duric. Nach einem weiteren Treffer der Gäste (61.), traf der eingewechselte Kamal Shahin zum 3:4-Endstand (83.).

Duisburger FV 08 – SC 26 Bocholt 5:1 (2:1): Nachdem Bocholt durch Dammeier (23.) in Führung gegangen war, drehten die Hochfelder auf. Furkan Taskan (28.) und Ahmed Annachat (35.) schossen die 08er noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelangen Annachat Treffer zwei und drei (59. und 73.), ehe Cagri Düven den Schlusspunkt zum 5:1 setzte (85.). „Anfangs haben wir etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu finden“, berichtet DFV-Trainer Dirk Pusch, der danach mit dem dominanten Auftreten seiner Elf sehr zufrieden war: „Das war ein wichtiger, erster Schritt in die richtige Richtung.“