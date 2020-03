In den Bowling-Ligen stand der vorletzte Spieltag auf dem Programm.

Duisburg. Der 1. BC Duisburg steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Für die Frauen des Klubs sieht es deutlich besser aus.

Die Bundesliga-Bowler des 1. BC Duisburg stehen vor dem Abstieg. Der Rekordmeister belegte beim fünften Start in Berlin mit zehn Punkten Platz acht. Vor dem letzten Spieltag am 28./29. März in Stuttgart steht der 1. BC auf Abstiegsrang neun. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt 24 Punkte.

Die Duisburger siegten gegen Finale Kassel, den BC Strike 99 Eisenhüttenstadt, den BC 99 Ingelheim und Strikees Bremen.

Bester Duisburger war Steffen Wendlandt mit 204,11 Pins im Schnitt. Außerdem waren am Start: Christian Haas (189), Florian Weingart (188), Leon Winkel (186,33) und Dirk Dreyer (183,33).

Duisburgerinnen auf Titelkurs

Die BC-Frauen gewannen in der NRW-Liga in Recklinghausen die Tageswertung und weist vor dem Saisonfinale als Spitzenreiter einen Vorsprung von 19 Punkten auf. Die Duisburgerinnen gewannen acht Spiele und verloren eine Partie. Marissa Meyer war mit 194,33 Pins im Schnitt beste Spielerin der Liga. Außerdem dabei waren: Nadine Hatkemper (189), Claudia Gräßler (181,67), Sabine Sonnenschein (173,5), Ursula Milz (165,33) und Silvia Lange (160).