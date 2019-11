Duisburg. Das Duisburger Schwimmteam kehrte nach der Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft zufrieden aus der Hauptstadt zurück.

Berlin war für die Duisburgerin Lara Mertins eine Reise wert

Das Duisburger Schwimmteam war bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in der Schwimm-und Sprunghalle im Europa-Sportpark in Berlin am Start. Lara Mertins (ASCD) konnte dabei ihre Erwartungen deutlich übertreffen. Sie hatte im Vorfeld in der Hauptstadt eine Finalteilnahme angepeilt. Am Ende war sie in fünf Finalrennen mit von der Partie.

Für die Einzelrennen hatte sich neben Lara Mertins auch Luca Drude (DSV 98) qualifiziert. Lara ging über die 50, 100 und 200 Meter Brust sowie über die 100 und 200 Meter Lagen an den Start. Luca hatte die 200 Meter Schmetterling auf dem Programm. Außerdem war das DST bei allen Staffelwettbewerben vertreten Hier waren Lukas Martini (FSD), Leonie Kupzig (PSV), Volker Naß (DSSC), Bernd Berresheim (DSSC), Sidelya Cebe (DSSC) und Janne Niederste-Hollenberg (DSSC) dabei.

Der erste Tag verlief für die Duisburger optimal. Luca Drude erzielte über die 200 Meter Schmetterling in 2:10,19 Minuten eine neue Bestzeit. Anschließend sprang Lara Mertins ins Wasser und kam in 1:11,27 Minuten – ebenfalls eine neue Bestzeit – an. Beide qualifizierten sich damit für das Finale zur Qualifikation zur Teilnahme an der Jugend-Europa-Meisterschaft (JEM).

Staffel steigert sich

Die Lagen-Mixed-Staffel war ebenfalls schnell im Becken und verbesserte ihre Qualifikations-Zeit um ein Zehntel auf 1:54,8 Minuten. Luca Drude belegte Platz sechs im JEM-Finale, konnte seine Zeit wieder verbessern, schlug nach 2:09,91 Minuten an und blieb damit erstmals unter 2:10 Minuten. Drude freute sich: „Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Leistung.“

Lara Mertins kam in JEM-Finale als Zweite an und unterbot die 1:11- Marke in 1:10,75 Minuten.

Am zweiten Wettkampftag gingen die 4-x-50-Meter-Freistil-Staffeln der Frauen und Männer an den Start. Die Frauen verbesserten ihre Meldezeit um 1,2 Sekunden auf 1:50,54 Minuten und stellten damit einen neuen Rekord für das Duisburger Schwimmteam auf. Die Männer verbesserten ihre Saisonbestzeit von den Bezirksmeisterschaften von 1:43,08 auf 1:39,09 Minuten.

Am dritten Tag sicherte sich Lara Mertins im Vorlauf über 50 Meter Brust in 32,65 Sekunden die erste Qualifikation fürs Finale. Hier erreichte sie einen Platz im B- Finale. Über 200 Meter Lagen lieferte sie in 2:23,40 Minuten eine starke Leistung ab.

Bestzeit im Finale

Die 4-x50-Meter-Lagenstaffel der Männer konnte ihren Platz nach dem Meldeergebnis halten, verbesserte sich aber um 1,37 Sekunden auf 1:48,89 Minuten. Die Lagenstaffel der Frauen wurde hingegen disqualifiziert.

Im B-Finale über 50 Meter Brust verbesserte Lara Mertins ihre Vorlaufzeit und schlug in 32:52 Sekunden als Sechste an. Im JEM-Finale schwamm sie eine neue Bestzeit über 200 Meter Lagen mit einer Verbesserung von 2,27 Sekunden. Sie erreichte im Finale in 2:20,42 Minuten den vierten Platz und in der JEM-Wertung den neunten Rang. Über 100 Meter Lagen erreichte Mertins in 1:05,75 Minuten eine neue Bestzeit. Damit zog sie als Dritte ins JEM-Finale ein. In der JEM-Wertung belegte sie den neunten Platz. Über 200 Meter Brust qualifizierte sie sich in 2:37,87 Minuten ebenfalls für das JEM-Finale. Die 4x-50-Meter-KraulMixed-Staffel wurde disqualifiziert.

Im Finale über 100 Meter Lagen schlug Lara Mertins nach 1:06,19 Minuten an. Anschließend konnte sie über 200 Meter Brust ihre Vorlaufzeit verbessern und beendete das Rennen nach 2:36,79 Minuten.