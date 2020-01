Beecker TV freut sich auf das Pokalspiel gegen die Wölfe

Für manche ist es „nur“ der Kreispokal – für den Beecker TV ist es das Spiel der Spiele. Denn der Verein, der in der Gruppe 1 der Handball-Kreisliga den sechsten Platz belegt, muss am Samstag (19 Uhr, Krefelder Straße) in Rheinhausen zum Achtelfinalduell beim Oberliga-Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein ran. „Wir hätten schon gerne zu Hause gespielt, aber im Handball gibt es leider keine Heimrechtregelung für den klassentieferen Verein“, sagt Andreas Naujoks. Er ist beim BTV nicht nur der Trainer des Teams, sondern auch gleich noch Abteilungsleiter. Das Team jedenfalls fiebert dem Spiel entgegen.

Allerdings, ohne vorher trainiert zu haben. „Die Halle steht uns in den Ferien nicht zur Verfügung“, sagt Naujoks. Also muss es über den Zusammenhalt gehen – und davon gibt es in Beeck eine ganze Menge. „80 bis 90 Prozent unserer Spieler haben das Handballspielen in der eigenen Jugend gelernt“, sagt Naujoks – und ist darauf zurecht stolz. „Wir bekommen das irgendwie immer hin.“ Das heißt auch: Viele Spieler sind Beecker­ Jungs oder kommen aus den umliegenden Stadtteilen. „Wir haben aber auch jemanden aus dem Duisburger Süden dabei“, erklärt der BTV-Coach.

Zufrieden mit der Ausbeute

Mit der aktuellen Ausbeute ist Naujoks zufrieden, „gerade angesichts unserer Trainingsbedingungen“. Denn aufgrund von Schule und Beruf „haben wir oft nur acht, neun Mann beim Training. Dabei gehören 19 Spieler zum Kader.“ Mit 10:10 Punkten stehen die Beecker damit auf Rang sechs. „Das ist auch okay so“, sagt Naujoks. „An mehr ist derzeit nicht zu denken.“ Irgendwann, das räumt der Beecker Macher ein, wäre es schon schön, wieder in der Bezirksliga spielen zu können. Aber oberhalb der Kreisebene? „Eher nicht“, meint Naujoks. „An die großen Zeiten können wir nicht mehr anknüpfen.“ Und die hat er selbst erlebt, immerhin spielten die Beecker einst auch schon in der Landesliga, gar in der Verbandsliga.

Die Wölfe Nordrhein spielen bislang eine starke Oberligasaison. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Diese Sphären sind derzeit weit weg. Aber mit Freunden Sport zu treiben und daran Spaß zu haben, ist ein ebenso ehrenhaftes Unterfangen. Für das Spiel gegen die Rheinhauser, die in der kommenden Saison nur zu gern wieder in der Regionalliga spielen würden, heißt das: „Wir wollen uns so gut wie möglich verkaufen. Diesen Ehrgeiz haben wir“, so Naujoks, der aber auch weiß: „Wirklich ausrichten können wir da nicht allzu viel.“ Aber eben ein ehrbares Ergebnis – das soll es dann doch schon werden.

Ziel: alle Altersklassen besetzen

Ehrbar ist die Arbeit der Beecker ohnehin. Denn der Verein gibt sich alle Mühe, den Handballsport im Brauerei-Stadtteil nach vorne zu bringen. „In der Fährmann-Grundschule an der Neanderstraße gehe ich mit in den Sportunterricht und spiele mit den Kindern dort Handball.“ Dennoch bleibt es schwer, den Transfer vom Schul- in den Vereinssport zu schaffen. Aktuell haben die Beecker eine C-Jugend im Rennen. „Unser Ziel ist es, einmal alle Altersklassen zu besetzen.“

Letztlich schaffen es die Beecker also nicht nur „irgendwie“, immer wieder Spieler für ihre eigene erste Mannschaft auszubilden, sondern mit viel Engagement. Diese Identifikation mit dem Verein ist viel wert – und der Boden, auf dem Pokalüberraschungen heranwachsen können.