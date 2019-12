BC Schrebergarten holt in der Oberliga den ersten Sieg

Kurz vor dem Ende der Hinrunde in der Dreiband-Oberliga gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Billardspieler des BC Schrebergarten: Der zuvor sieglose Aufsteiger aus Hamborn setzte sich an eigenen Tischen mit 6:2 gegen die BSF Goch durch. In der Tabelle bleibt Schrebergarten allerdings Letzter.

Mit zwei klaren Einzelerfolgen begaben sich die Gastgeber auf Siegeskurs. Dirk Bleßmann bezwang Henk van Mourik mit 40:25 in 47 Aufnahmen, noch deutlicher fiel das 40:18/38 von Rolf Hankel gegen André Tebest aus. Zwar verlor Jürgen Neubieser knapp mit 36:37/60 gegen Günther Mülder, aber Dustin Blankenheim machte durch das 25:22/60 gegen Harrold Slijkhuis alles klar.

BSG rutscht wieder ab

Stadtrivale BSG Duisburg nimmt nun wieder den zweiten Abstiegsplatz ein. Im Duell der einstigen Bundesliga-Spitzenteams gab es bei den Billardfreunden Horster Eck eine 2:6-Niederlage. Nur Hayrettin Fasal vermochte sich in Essen mit 40:33/45 gegen Uwe van den Berg durchzusetzen, während Frank Neitzsch (13:40/29 gegen Dirk Rosteck), Andreas Patett (30:40/52 gegen Hans Ernst Bechert) und Ulrich Kneip (24:35/60 gegen Detlev Rahmfeld) das Queue als Verlierer wieder einpacken mussten.

Amir Ibraimov sicherte dem MBC mit seinem Unentschieden den Gesamtsieg gegen Köln, Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

In der Verbandsliga läuft es für den MBC Duisburg derzeit richtig nach Plan. Mit dem 5:3 gegen die „Dritte“ des Kölner BC haben die Meidericher schon den vierten Sieg in Folge eingefahren und sich auf Platz zwei hinter dem überlegenen Tabellenführer BC Rothebusch vorgeschoben. Sascha Ciupke legte dabei stark los mit dem glatten 35:9 in 28 Aufnahmen gegen Christian Buchert. Bajram Ibraimov ließ ein 35:26/46 gegen Peter Grun folgen. Nach dem knappen 29:30/60 von Josef Amoroso gegen Hajo Heynisch holte Amir Ibraimov durch das 29:29/60 gegen Ralf Stexkes den entscheidenden Zähler.

In der 1. Landesliga hat sich Aufsteiger BC Neumühl 63 durch den 6:2-Sieg gegen Schlusslicht BG Rot-Weiß Krefeld III ein Polster zu den Abstiegsplätzen geschaffen. Ralf Stern, Karl-Heinz Daniel und Günter Wiersch holten die drei Einzelerfolge.

In der 2. Landesliga, Gruppe 1, musste der MBC Duisburg II die Tabellenführung durch das magere 4:4 gegen den Vorletzten BC Gerresheim an die BSF Goch II abtreten. Nur Karl-Heinz van Berk und Oliver von Gersum waren erfolgreich. Die dritte Mannschaft des BC Schrebergarten bleibt nach dem 2:6 gegen den BSC Merzenich abgeschlagenes Schlusslicht. Hans-Hermann Ziegler holte den einzigen Sieg.

In der Gruppe 2 musste sich Schrebergartens „Zweite“ als Tabellenzweiter mit einem 4:4 gegen die BSF Goch III begnügen. Dieter Doleschal gewann seine Partie, Dustin Blankenheim und Frank Czarnetzki spielten jeweils remis.