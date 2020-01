Alle Spieler weg: Der 1. FC Dersimspor steht vor dem Aus

Die besten Zeiten des 1. FC Dersimspor liegen schon ein paar Tage zurück. Von 2007 bis 2009 kickte der Verein, der sich Mitte der 1990er-Jahre als Abspaltung von Grün-Weiß Roland Meiderich zunächst unter dem Namen Arkadasspor Meiderich gegründet hatte, immerhin in der Bezirksliga. Nun droht dem heutigen A-Kreisligisten womöglich das Aus. Offenbar haben sich alle Spieler, die in der Hinrunde noch für Dersim am Ball waren, abgemeldet – die Chancen, für sie ausreichenden Ersatz zu finden, stehen schlecht.

„Die Mannschaft hat sich komplett aufgelöst“, erklärt Selahtin Atik gegenüber der Sportredaktion. Der frühere Angreifer von Rheinland Hamborn gibt als Grund an, dass der Verein seit zwei Jahren versprochene Einsatz- und Siegprämien nicht bezahlt habe. Dies sei mehrfach angesprochen worden, nun habe man halt die Konsequenzen gezogen.

Team zerstreut sich in alle Richtungen

Hüsniye Cetinday ist die Vorsitzende des 1. FC Dersimspor Foto: Udo Gottschalk

Das Team werde sich nun in alle Richtungen zerstreuen, so Atik, der selbst mit dem Fußballspielen aufhören will. Vier oder fünf Spieler stünden vor einem Wechsel in die Parallelgruppe zu TuRa 88, unter anderem die Routiniers Ercan Hasates und Düzgün Koc, die bereits für die Neudorfer aufgelaufen sind. Rheinland Hamborn, in der Gruppe 2 der A-Liga noch mit Aufstiegsambitionen, hat bei Erdal Uyar, Besnik Misini, Kerem Cörüt und Selim Türkmen zugeschlagen. Ein weiteres Quartett soll dem Vernehmen nach bei Rhenania Hamborn landen.

Hüsniye Cetindag bedauert die Entwicklung. Sie hat an der Gründung des Meidericher Vereins mitgewirkt und ist seit mittlerweile 15 Jahren dessen Vorsitzende. „Leider sind wir wirklich in einer finanziell schlimmen Lage“, berichtet sie. Jedoch habe sie den Spielern gesagt, die Prämien sollten noch ausgezahlt werden, und auch Verständnis signalisiert bekommen. Umso enttäuschter war sie dann, als die gesammelten Abmeldungen eingingen. Ein Ausweg aus der Situation scheint schwer vorstellbar. Dersim hat nur das eine Seniorenteam am Start, keine Jugend, keine Schiedsrichter, muss demzufolge auch regelmäßig Strafen an den Verband zahlen.

Die Vorsitzende will nicht aufgeben

Doch aufgeben will Hüsniye Cetindag noch nicht: „Ich habe versucht, noch ein paar Leute zusammenzutrommeln. Abmelden kann man die Mannschaft immer noch, das geht schnell. Aber ich will kämpfen, um den Verein zu retten, weil er auch wichtig für viele Leute gewesen ist – nicht nur in sportlicher Hinsicht.“ Spätestens in der kommenden Woche soll klar sein, ob das Unterfangen Sinn ergibt. Zieht Dersimspor sein Team zurück, gibt es aus der Gruppe 2 der Kreisliga A keinen sportlichen Absteiger mehr, nachdem sich die SGP Oberlohberg schon vor Saisonbeginn abgemeldet hatte.