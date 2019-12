Düsseldorf Zum dritten Mal trennen sich die Düsseldorfer EG und die Wild Wings nach 60 Minuten 2:2. In der Overtime trifft Schwenningen.

Wieder Nachsitzen gegen Schwenningen – DEG verliert

Für die Schwenninger Wild Wings läuft es in dieser Saison nicht wirklich gut. Wieder einmal sind die Schwäne weit von den Play-off-Rängen entfernt. Dennoch konnte das Team von Trainer Niklas Sundblad am Samstag lachen – denn der SERC verließ durch einen 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung bei der Düsseldorfer EG den letzten Platz der Deutschen Eishockey-Liga. Für die Rot-Gelben läuft es dagegen spätestens seit der Deutschland-Cup-Pause nicht mehr wirklich rund – zumindest nicht konstant rund, sodass das Team von Trainer Harold Kreis den Blick auf den gedanklichen „Strich“ zwischen den Rängen zehn und elf und damit die Play-off-Qualifikation richten muss.

Allerdings mussten die Düsseldorfer abermals mit einem kleinen Kader auskommen. Nur elf Stürmer und fünf Verteidiger standen der DEG zur Verfügung – und das auch nur weil Nicholas Jensen und Leon Niederberger auf die Zähne bissen und sich in den Dienst der Mannschaft stellten. Derweil kommt die DEG mit dem Kellerkind aus Schwenningen in dieser Saison nicht wirklich gut zurecht. Zum dritten Mal stand es nach 60 Minuten 2:2. Bislang hatte die DEG zweimal den zweiten Punkt gewonnen, der diesmal an die Schwäne ging.

Ohnehin konnte Schwenningen mit breiter Brust agieren, gelang doch zuletzt ein Derbysieg gegen den Deutschen Meister aus Mannheim. Die Führung für die Wild Wings besorgte Matthew Carey, der einen Abpraller zum 1:0 nutzte (12.). Und Schwenningen setzte nach: In der 25. Minute erhöhte Alexander Weiß auf 2:0, ehe die DEG zurück ins Spiel kam und noch im zweiten Drittel durch Jerome Flaake verkürzte (27.). Dabei blieb es lange – ehe Reid Gardiner eine doppelte Überzahl zum 2:2 nutzte (54.). Die nun fällige Overtime dauerte nicht lange: Nach nur 21 Sekunden traf Jordan Caron zum Sieg für die Wild Wings.

Am Montag (19.30 Uhr) spielt die DEG zu Hause gegen die Grizzlys Wolfsburg.