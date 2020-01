Düsseldorf. Freitagabend geht es zu den Kölner Haien, Sonntag kommt Titelmitfavorit Adler Mannheim. In der Abwehr gibt es weiter große Personalsorgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz der vier Siege: Die DEG kommt nicht recht vom Fleck

Während DEG-Nachwuchstorhüter Hendrik Hane mit der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien das erste Relegationsspiel gegen Kasachstan 4:0 bejubelte, suchen die Düsseldorfer Cracks in der Deutschen Eishockey Liga weiter den Weg in die Play-off-Runde. Und vor allem ein Einsatz vom ebenfalls bei der U20-WM in Ostrau spielenden Abwehrrecken Alexander Dersch hätte der durch Verletzungen und Erkrankungen arg gebeutelten Verteidigung sehr gut getan, wenn es am Freitag (19.30 Uhr) im Rhein-Derby bei den Kölner Haien und am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Titelmitfavorit Adler Mannheim geht.

Zumindest gibt es aber einen Funken Hoffnung, dass Alexander Urbom in den DEG-Kader zurückkehrt. „Das entscheidet sich aber erst kurzfristig“, sagt Trainer Harold Kreis mit Blick auf den Muskelfaserriss, mit dem der schwedische Abwehrspieler sich seit einigen Wochen herumplagt. Ein Comeback des 29-Jährigen wäre schon ein gewaltiger Schritt nach vorn, da neben den Langzeitverletzten Marco Nowak und Alexander Sulzer auch Johannes Huß am kommenden Wochenende noch nicht dabei sein wird.

„Wir haben in den Tagen nach Weihnachten eigentlich recht gut gepunktet, aber es fühlt sich gar nicht so danach an“, sagt Trainer Kreis. „Ich kann das auch nicht richtig erklären. Vielleicht ist es, weil man immer in total erschöpfte Gesichter geschaut hat.“

Sieben Punkte vor dem Elften

Es könnte natürlich auch an der Tabelle liegen, denn obwohl die DEG vier ihrer jüngsten sechs DEL-Spiele gewann, ist sie dort nicht vom Fleck gekommen und nach wie vor Achter. Immerhin beträgt der Vorsprung vor Rang elf, den im Moment die Augsburger Panther einnehmen, gute sieben Punkte.

Umso wichtiger ist das Freitagsspiel bei den Haien, denn mit einem Sieg in der regulären Spielzeit und den entsprechenden drei Punkten würde die DEG die Kölner überholen. Obendrein täte das der bislang deprimierenden Derbybilanz dieser Saison gut: Beide bisherigen Vergleiche mit den Haien gingen mit 1:4 verloren.

Eher noch schwerer wird dann die Aufgabe am Sonntag gegen Meister Mannheim. Doch selbst wenn die Personalsituation in der Abwehr so kritisch bleiben sollte: Die Umschulung eines Stürmers auf defensive Aufgaben kommt wohl vorerst nicht in Frage. „Es ist ein völlig anderes Spiel“, erklärt Kreis. „Auch, weil Verteidiger zu 80 Prozent rückwärts laufen und Stürmer zu 80 Prozent vorwärts – das stellt man nicht so schnell um. Der einzige Stürmer bei uns, der bereitwillig in der Verteidigung aushelfen würde, wäre Victor Svensson. Aber zu diesem Experiment haben wir uns noch nicht durchringen können.“ Ausschließen mag es Trainer Kreis allerdings auch nicht.