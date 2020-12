Fortuna Düsseldorf ist anders, aber nicht in allen Belangen

Düsseldorf Die Stimmungslage der Anhänger unterliegt erheblichen Schwankungen und wird von einem notorisch negativen Grundrauschen begleitet.

Fortuna-Fans erheben für sich in der Regel den Anspruch, anders zu sein. Bayern-Fan kann schließlich jeder, als Fan der rot-weißen Jungs vom Flinger Broich braucht es ausgeprägte Leidensfähigkeit und viel Idealismus. Diese DNA schreibt sich auch der Klub auf die Fahnen, indem er unter anderem Investoren ablehnt, stattdessen als eingetragener Verein im durchkommerzialisierten Profifußball bestehen möchte. Doch in einem Punkt ist Fortuna dann eben doch nicht anders als jeder Traditionsverein: Die Stimmungslage unterliegt erheblichen Schwankungen und wird von einem notorisch negativen Grundrauschen begleitet. Und so muss sich das Team und der Trainer – besonders in diesen Zeiten, ohne den Zuspruch der treuesten Fans im Stadion – den Rückhalt des Umfeldes besonders hart erarbeiten.

Schaut man auf die Ergebnisse seit dem Spätherbst, kann man nüchtern erkennen: Es läuft rund bei Fortuna. Klammert man das 0:5 in Unterzahl in Bochum aus, stehen seit dem 30. Oktober sechs Siege und ein Remis zu Buche. Die Stimmungslage war dennoch durchweg angespannt, der Trainer wurde öffentlich und in den sozialen Medien angezählt.

Nach vier Siegen in Serie und dem Sprung ins Spitzenquartett der Zweitliga-Tabelle kehrte Richtung Jahresende dann aber doch so etwas wie verhaltener Optimismus ein. Es schien, als könne 2021 und das ambitionierte Ziel Wiederaufstieg mit leichtem Rückenwind angegangen werden. Und dann kam das Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen am Vorweihnachtsabend. Die 2:3-Niederlage beim Viertligisten riss Depressionen wieder auf.

„Weihnachten ist für mich versaut“, sagte Trainer Uwe Rösler. Zusammen mit dem Braten sei nun aber auch die Niederlage verdaut – so zumindest die einhelligen Aussagen aus dem Mannschaftskreis. Mit frohem Mut soll 2021 angegangen werden. Seit Dienstag bereitet sich das Team auf den Neustart am kommenden Montag gegen Mitabsteiger SC Paderborn (20.30 Uhr) vor.

Die Ostwestfalen dümpeln auf dem elften Rang, haben fünf Punkte weniger als Fortuna auf dem Konto und werden sich vornehmen, diesen Neustart für sich zu nutzen, um selbst wieder in Richtung der Aufstiegsplätze zu kommen.

Für Fortuna geht es freilich um wichtige drei Punkte für die Tabelle und darum, ihre Ambitionen zu untermaueren. Vor allem geht es aber darum, Essen vergessen zu machen. Es geht darum, dieses Negativerlebnis vor den Festtagen nicht zum Startpunkt einer Abwärtsspirale werden zu lassen. Denn bei weiteren Niederlagen würden Diskussionen um Mannschaftszusammenstellung, Aufstellungen und Auswechslungen schnell wieder zu Grundsatzdiskussionen auswuchern, die alles und jeden in Frage stellen.

Schafft es Fortuna hingegen, im Januar den positiven Trend aus den letzten Ligapielen in 2020 fortzusetzen, wird sie immer mehr den Rückhalt aus dem Umfeld spüren. Denn dann tritt ein weiteres Phänomen von Traditionsvereinen zum Vorschein: Hat sich Trainerteam und Mannschaft erst einmal den bedingungslosen Rückhalt erarbeitet, kann dieser das Team im Frühjahr entscheidend beflügeln. Vor allem, falls Richtung Saisonfinale schon wieder Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden können.