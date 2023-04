Essen. Die Gratis-Pläne des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf sorgen für Furore. Doch ist das Vorhaben auch realisierbar. Ein Kommentar.

„Fortuna für alle“ – der Traditionsverein Fortuna Düsseldorf hat unter diesem Motto seine Idee der Zukunft vorgestellt. Der Verein, der derzeit in der 2. Bundesliga aktiv ist, möchte zurück in die Bundesliga, sich dort etablieren, das alles mit einer Idee, die es so noch nicht gab.