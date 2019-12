Düsseldorf. In der Fußball-Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf nach dem Kölner 4:2-Sieg in Frankfurt vom Mittwochabend auf den 17. Platz abgerutscht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fortuna Düsseldorf auf Abstiegsplatz, Funkel mit Kampfansage

Friedhelm Funkel referierte am späten Dienstagabend bei der Pressekonferenz zunächst etwas über den Auftritt seiner Mannschaft. Viel zu beschönigen gab es nach der klaren 0:3-Niederlage beim FC Augsburg nicht. Deshalb versuchte Fortunas Trainer das auch nur in Ansätzen. Danach richtete er den Blick aufs Spiel gegen Union Berlin am Sonntag. „Das sollten wir nach Möglichkeit gewinnen. Dafür werden wir, dafür werde ich alles tun“, versprach der Coach. So weit, so normal. Funkel ganz ruhig, analytisch, sachlich – wie man ihn eben kennt. Doch dann wurde der 66-Jährige etwas emotionaler, ohne dabei laut zu werden. Es war eine Kampfansage. Zumal mit dem Kölner 4:2 in Frankfurt die Fortuna auf Abstiegsplatz 17 abgerutscht ist.

Positive Stimmung entfachen

„Wer glaubt, dass wir das am Sonntag nicht schaffen können, der täuscht sich“, sagte Funkel. „Wir werden kämpfen, wir krempeln die Ärmel hoch, um dieses wichtige Spiel zu gewinnen.“ Und weiter: „Im neuen Jahr geht es von vorn los. Wer uns jetzt abschreibt, macht einen ganz, ganz großen Fehler. Ich bin davon überzeugt, wenn wir die richtigen Konsequenzen ziehen, dass wir die Chance haben, in der Liga zu bleiben. Davon bin ich felsenfest überzeugt.“

Auf die Deutlichkeit seiner Ansage angesprochen, erklärte der Coach: „Ich glaube schon, dass das nötig war, um vor dem letzten Heimspiel 2019 wirklich noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.“ Funkel möchte Unkenrufern entgegensteuern, die nach den enttäuschenden Ergebnissen zuletzt Fortuna keine Chance im enorm bedeutenden Weihnachtsgipfel im Abstiegskampf gegen Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) einräumen.

Positive Stimmung, Kampfeslust – das will Funkel entfachen. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele vor der Brust, in denen wir vieles wieder geraderücken können. Das sind Spiele, die wir gewinnen müssen. Da gibt es kein Vertun“, sagte der Trainer und richtete damit schon den Blick auf des erste Rückrundenspiel gegen Werder Bremen, das sich ebenfalls im Abstiegskampf befindet.

Allein, Funkels Mannschaft gab nun mal reichlich Anlass zu Bedenken. Das Rezept für ein Aufbäumen? „Ich muss ein glückliches Händchen haben am Sonntag. Ich muss Spieler auswählen, die mit dieser Situation umgehen können“, hebt der Coach hervor, der mal wieder den Teamgeist beschwört, der in den vergangenen Jahren dafür gesorgt hat, dass die Düsseldorfer auch mal über ihr eigentliches Leistungsvermögen hinaus performed haben: „Wir müssen jetzt zeigen, dass wir alle zusammenstehen. Das ist ganz wichtig. Wir werden diese Situation annehmen und dagegen ankämpfen. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“

Kampf allein wird aber auch gegen Bundesliga-Neuling Union Berlin nicht reichen. In Augsburg war vor allem die spielerische Armut eklatant. Es wird auch darum gehen – trotz fehlendem Selbstvertrauen – wieder den Mut in die eigenen Fähigkeiten bei Ballbesitz zu entwickeln. „Das müssen wir besser machen am Sonntag. Wir müssen besser zum Abschluss kommen. Dieses Problem zieht sich schon durch die gesamte Saison“, betont Funkel, der nur vier Tage Zeit hat, seinem Team neuen Mut einzuimpfen.