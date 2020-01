Düsseldorf. Am Freitag tritt die DEG bei den Schwenninger Wild Wilds an. Trainer Kreis lobt den Betrieb vor dem gegnerischen Tor und die vielen Schüsse.

Düsseldorfer EG: Vor der Pause Playoff-Position verbessern

Zweimal 60 Minuten trennen die Düsseldorfer EG noch von der ersehnten Pause: Am Freitag (19.30 Uhr) bei den Schwenninger Wild Wings und am Sonntag (16.30 Uhr) Zuhause gegen die Grizzlys Wolfsburg möchten die Rot-Gelben dabei ihre gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga wahren und verbessern. Die hat ihre Ursache in der taktischen Disziplin der Mannschaft.

Headcoach Harold Kreis lobt den verbesserten Betrieb vor dem gegnerischen Tor und die häufigeren Schussversuche seiner Mannschaft sowie das disziplinierte Umsetzen der taktischen Vorgaben. Trotz all dieser Errungenschaften seines Teams, die jüngst zu einem 5:1-Sieg führten, warnt er davor, den nächsten Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen.

Kleine Halle mit Heimvorteil

Insbesondere mit Blick auf die Atmosphäre in Schwenningen äußert der Trainer: „Es ist schwierig, dort zu spielen. Sie haben in der kleinen Halle einen tatsächlichen Heimvorteil.“ Diesen gelte es für seine Mannschaft auszugleichen: „Wir müssen defensiv gut spielen.“ Schwenningen sei zudem eine Mannschaft, die in Überzahl sehr gut sei. In der Liga-Statistik sind die Schwenninger mit einer Powerplay-Quote von 18,24 Prozent Achter. „Sie spielen sehr druckvoll und mit sehr viel Selbstvertrauen“, so Kreis. „Sie lassen die Flügel nicht hängen.“

Mit Blick auf die knappe 2:3-Niederlage nach Verlängerung seines Teams beim jüngsten Aufeinandertreffen sinnt Kreis zudem auf „eine kleine Revanche“. In den beiden anderen Vergleichen behielt die DEG jeweils mit 3:2 nach Penaltyschießen und Verlängerung die Oberhand.

Personell werden die Düsseldorfer unverändert in das letzte Wochenende vor der zwölftägigen Pause gehen. Am Dienstag verzichtete der Trainer angesichts des dünnen Kaders auf ein Eistraining. Am Mittwoch musste Keeper Mathias Niederberger mit dem Training aussetzen, seine Einsätze am Wochenende seien jedoch laut Kreis nicht gefährdet. Der 27-Jährige soll planmäßig beide Partien bestreiten. Sein junger Vertreter Hendrik Hane wird am Sonntag zu den Moskitos Essen abgestellt.

DEG auf Stürmersuche

Noch keinen neuen Wasserstand gibt es hinsichtlich möglicher Zugänge. Bekanntlich befinden sich die Düsseldorfer insbesondere auf der Suche nach einem Stürmer. Eine Vollzugsmeldung ist jedoch noch nicht in Sicht. „Niki Mondt und ich tauschen Namen und Informationen aus“, so Kreis über seine Gespräche mit dem Manager. Aktuell bahne sich jedoch noch nichts Konkretes an.

Möglicherweise wird hier in der Pause Bewegung hineinkommen, bevor die DEL-Saison auf ihre Zielgerade einbiegt. Der Verteidiger Alexander Urbom soll nach der Liga-Unterbrechung wieder ins Training einsteigen. „Das entlastet uns dann schon“, sehnt sich Kreis durchaus nach mehr Alternativen gerade in der Defensive.