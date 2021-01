Düsseldorfer EG holt bei Torfestival nur einen Punkt

Düsseldorf Die DEG liegt gegen Wolfsburg schon nach 19 Sekunden hinten, findet dann in die Partie, verliert aber in der Verlängerung mit 4:5.

So richtig hatten die Spieler der Düsseldorfer EG die Bully-Formation noch nicht verlassen, als sie sich schon wieder rund um den Mittelpunkt versammeln mussten. 19 Sekunden waren gespielt, als die Grizzlys Wolfsburg getroffen hatten. Nach diesem frühen Schock fand die DEG aber hinein in ein kampfbetontes Spiel, das zumindest einen Punkt bei einer 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung einbrachte.

Da waren die Gäste zu Spielbeginn wacher als die Rot-Gelben, die diesmal in Grün auf dem Eis standen. Nach 14 Sekunden hatte Garrett Festerling zum ersten Mal auf das Düsseldorfer Tor geschossen, kurz danach jubelten die Niedersachsen: Valentin Busch hatte sich den Abpraller geschnappt, um 180 Grad gedreht und direkt abgezogen. Die Grizzlys führten in Düsseldorf nach nur 19 Sekunden. Die Anfangsminuten gehörten dabei klar den Wolfsburgern, die viel Druck machten. Erst nach und nach fand die DEG in die Partie, den Takt bestimmte aber die Mannschaft in Schwarz und Orange. Und beinahe hätte Busch sein zweites Tor nachgelegt. In der neunten Minute tauchte er frei vor DEG-Torhüter Hendrik Hane auf, der aber bei einer starken Parade seine Kufe im Spagat an den Pfosten drückte und so den Einschlag verhinderte. In der 17. Minute war der junge Mann im Düsseldorfer Kasten allerdings chancenlos, als Jordan Boucher bei einem Konter aus dem Lauf abzog und den Puck in den rechten Winkel setzte.

Besser, als Ergebnis vermuten lässt

„Wir spielen besser, als es das Ergebnis vermuten lässt. Wir müssen es einfach halten und den Puck zum Tor bringen“, sagte DEG-Verteidiger Kyle Cumiskey und packte in der ersten Pause gegenüber Magenta Sport gleich mal in die Kiste der Eishockey-Phrasen. Dort wären sie aber nicht abgelegt, wenn sie sich nicht immer wieder bewahrheiten würden. So glich die DEG in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts aus und brauchte dafür nicht einmal zwei Minuten. Erst schlenzte Verteidiger Marco Nowak die Scheibe einfach mal von der blauen Linie aufs und dann auch ins Tor (23.), ehe Alexander Karachun in Überzahl nach überragender Vorarbeit von Daniel Fischbusch zum 2:2 erfolgreich war (25.). Zur Mitte des Drittels kam Wolfsburg wieder besser in die Partie, hatte gute Chancen, die Hane vereitelte, bis 59 Sekunden vor Ende des Abschnitts doch die erneute Gästeführung fiel. In Überzahl hämmerte Phil Bruggisser die Scheibe mit einem echten „Pfund“ zum 3:2 für Wolfsburg in die Maschen.

In der 50. Minute wurde wieder einmal klar: Wie gut für die DEG, dass es zwischen Eugen Alanov und den Krefeld Pinguinen so gar nicht gepasst hatte, sodass er nach Düsseldorf zurückkehrte. Denn Fischbuch zog von hinten einfach mal ab – und Alanov fälschte während einer Drehung den Puck in der Luft unhaltbar zum 3:3 ab. Doch ein defensiver Patzer hätte beinahe doch das Spiel gekostet, denn bei einem Konter ließ die DEG den Wolfsburger Phil Hungerecker am langen Pfosten ganz alleine, sodass er keine Probleme hatte, zum 4:3 für die Gäste zu treffen (57.). Doch 22 Sekunden vor dem Ende glich Daniel Fischbuch mit einem „Hammer“ von der blauen Linie ab, als DEG-Trainer Harold Kreis längt einen sechsten Feldspieler für seinen Goalie gebracht hatte. Die Overtime brachte aber schnell die Entscheidung für Wolfsburg: In Überzahl jagte Garrett Festerling den Puck nach 32 Sekunden in den rechten Winkel.

Am Donnerstag (7. Januar, 20.30 Uhr, Magenta Sport) geht es für die DEG mit dem Auswärtsspiel gegen die Iserlohn Roosters weiter.

Die Statistik:

DEG: Hane (Pantkowski) – Ebner, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Jensen, Cumiskey; Alanov, Olimb, Fischbuch – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Eder; Jahnke, Buzas, Ehl.

Wolfsburg: Strahlmeier (Pickard) – Melchiori, Likens; Busch, Festerling, Machacek – Button, Adam; Fauser, Pfohl, Rech – Wurm, Bruggisser; Boucher, Järvinen, Görtz – Hungerecker, Olimb.

Tore: 0:1 (0:19) Busch (Festerling, Likens), 0:2 (16:45) Boucher (Görtz, Wurm), 1:2 (22:30) Nowak (Buzas), 2:2 (24:13) Karachun (Fischbuch, From/5-4), 2:3 (39:01) Bruggisser (Festerling, Görtz/5-4), 3:3 (49:41) Alanov (Fischbuch), 3:4 (56:54) Hungerecker (Busch, Festerling), 4:4 (59:38) Fischbuch (Nowak/6-5), 4:5 (60:32) Festerling (Melchiori, Rech/4-3).

Strafen: Düsseldorf 8, Wolfsburg 4.

Schiedsrichter: Rantala/Schukies.

Zuschauer: 0.