Düsseldorfer EG erkämpft 2:1-Erfolg gegen Berlin

Wenn Eishockeyspieler vor einer TV-Kamera stehen, kommt bemerkenswert oft Intelligentes dabei heraus. Da macht Leon Niederberger keine Ausnahme. Eine Partie wie ein Schachspiel? „Ich weiß nicht, ob es beim Schach so zugeht wie bei uns“, sagte der Stürmer der Düsseldorfer EG, als er nach zwei Dritteln gerade noch völlig außer Atem war. „Ich glaube auch nicht, dass wir wie beim Schachspiel auf den nächsten Zug des Gegners warten dürfen. Wir dürfen nicht passiv werden, sondern müssen weiterhin selbst aktiv bleiben“, erklärte der 23-Jährige gegenüber Magentasport.

Ohnehin waren es die beiden Spieler, die auf den Nachnamen Niederberger hören, die bis dahin den Unterschied ausmachten. Während Leons Bruder Mathias im DEG-Tor dafür sorgte, dass die Eisbären Berlin nicht jubeln durften, brach Leon wiederum nach 29 Minuten und einer Sekunde den Bann und brachte die DEG vor 10.063 Zuschauern im ISS Dome in Führung. Nach einem schönen Pass von Tobias Eder links heraus auf Niederberger stand der Youngster frei vor Eisbären-Neuzugang Justin Pogge im Berliner Tor und traf halbhoch am kurzen Pfosten zum 1:0. Letztlich siegte die DEG mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) nach einem umkämpften Spiel.

Viel Arbeit für beide Teams

Dass der Torschütze beim Pauseninterview derart schnaufen musste, überrascht kaum. Beide Mannschaften boten ein extrem intensives Spiel, leisteten viel Laufarbeit, sodass es oft Schusschancen waren, die für Gefahr sorgten, während die herauskombinierten Gelegenheiten seltener Natur waren. Im ersten Drittel versuchte es die DEG auch mit Schlitzohrigkeiten. So zog Luke Adam in der achten Minute von hinten vors Tor und setzte dazu an, Pogge mit der Rückhand zu überraschen. Auch Alex Barta versuchte es in der 17. Minute von hinten – seinen beinahe geglückten Versuch, die Scheibe irgendwie ins Tor zu wurschteln, vereitelte Nationalverteidiger Jonas Müller der auf der Linie klärte.

Ähnlich lief es dann auch im zweiten Abschnitt. Es wurde auf beiden Seiten geackert, sodass es gerade die Überzahlsituationen waren, die sowohl der DEG als auch den Eisbären den nötigen Platz boten, um sich Chancen zu erarbeiten. So ging es mit Niederbergers schickem 1:0 in die zweiten Pause.

Geniestreich von Reid Gardiner

Doch kaum hatte der Schlussabschnitt begonnen, war wieder Spannung im Eisstadion: Die Gäste eroberten hinter dem Düsseldorfer Tor die Scheibe, Maxim Lapierre passte zurück ans die Bullykreise, von wo Austin Ortega direkt abzog und Mathias Niederberger im DEG-Tor zum 1:1 überraschte (42.). Berlin wollte nun mehr, erhöhte den Druck, nutzte ein Überzahlspiel, um sich vorne festzusetzen – und machte dies auch noch, als Düsseldorfer wieder komplett war. Doch die DEG ließ sich davon nicht beeindrucken, verhinderte mit vereinten Kräften einen Rückstand. Kurz darauf war es ein Geniestreich von Reid Gardiner, der das 2:1 einleitete. Er lupfte die Scheibe in hohem Bogen auf den durchgebrochenen Maxi Kammerer, der seinen Alleingang trotz Bedrängnis verwandelte (51.).

Das war dann auch der Siegtreffer, aber noch lange nicht das Ende des Spiels. Denn knapp drei Minuten vor dem Ende spielte Berlin rund 40 Sekunden in doppelter Überzahl. Die DEG hielt ihr Tor aber mit viel Leidenschaft und Mathias Niederbergers Künsten sauber.