Diego Contento verlässt Fortuna Düsseldorf im Sommer

Düsseldorf. Nach seinem Kreuzbandriss im September 2018 wurde der Linksverteidiger sportlich bei der Fortuna nicht mehr glücklich.

Die Wege von Fortuna Düsseldorf und Diego Contento trennen sich in diesem Sommer. Darauf einigten sich der Verein und der Linksverteidiger in einem gemeinsamen Gespräch. Der Vertrag von Contento läuft nach dem Ende der aktuellen Bundesliga-Saison aus. Er sucht ab Sommer eine neue sportliche Herausforderung.

Uwe Klein, Sportvorstand: „Wir möchten uns bei Diego für seinen Einsatz und seine positive Einstellung in den letzten zwei Jahren bedanken und wünschen ihm für die sportliche wie private Zukunft alles Gute."

Am 19. August 2018 gab er beim 5:0-Sieg im DFB-Pokal bei Rot-Weiß Koblenz sein Pflichtspieldebüt für Düsseldorf. Anfang September 2018 – bei einem Testspiel gegen den KFC Uerdingen – zog sich Contento einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Am 8. März 2020 feierte er sein Pflichtspiel-Comeback beim 3:2-Erfolg der Fortuna-Reserve in der Regionalliga gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach.