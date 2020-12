DEG kassiert Heimniederlage gegen starke Bremerhavener

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG verliert im ersten Heimspiel der DEL-Saison mit 1:4 gegen Bremerhaven. Alexander Barta verhindert eine Nullnummer.

Das hat nicht gereicht: Zehn Tage nach dem Penalty-Auftaktsieg der Düsseldorfer EG in Köln musste sich die Mannschaft von Trainer Harold Kreis am Sonntagabend im ersten Heimspiel vor freilich ebenfalls leeren Rängen den Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) geschlagen geben. Letztlich verdient, weil die Gäste aus Norddeutschland offensiv gefährlicher waren als die Rot-Gelben, die dennoch genügend Chancen hatten, um auch selbst zu Punkten zu kommen.

Bremerhaven hatte ein starkes DEL-Vorbereitungsturnier absolviert, scheiterte erst im Finale an München und hatte auch beide Gruppenspiele gegen Düsseldorf gewonnen – wenngleich jeweils knapp und einmal erst nach Penaltyschießen. Der Auftakt in die reguläre Saison gelang den Gästen allerdings nicht. Zweimal in ebenso vielen Spielen verließen die Pinguine das Eis als Verlierer, darunter einmal gegen die Kölner Haie. Doch bekannt ist: Die Topreihe der Nordlichter gehört zum Besten, was die Deutsche Eishockey-Liga zu bieten hat. Und gleich zu Beginn machte Bremerhaven auch viel Druck. Die DEG wiederum brauchte einige Zeit, um selbst im Spiel anzukommen. „Wir müssen uns steigern. Gegen Ende des Drittels sind wir etwas besser reingekommen“, sagte DEG-Verteidiger Marco Nowak in der ersten Pause gegenüber Magenta Sport. Allerdings stand es zu diesem Zeitpunkt bereits 1:0 für die Gäste, weil Mitch Wahl in Überzahl aus dem Slot heraus erfolgreich war (9.). Mathias From (10.) und Maximilian Kammerer (14.) kamen dem Bremerhavener Tor im ersten Abschnitt am nächsten.

DEG macht Druck, trifft aber nicht

Das zweite Drittel schien dann auf die Düsseldorfer Seite zu kippen, denn plötzlich war die DEG das auffälligere Team. Eugen Alanov war in der 23. Minute zu überrascht, als ihm der Puck vor den Schläger fiel. Zwei Minuten später stand der Pfosten zwischen Matt Carey und dem Ausgleich für die DEG. Auch Alexander Ehl hätte kurz darauf ausgleichen können. Wie es besser geht, zeigten die Gäste in der 32. Minute: Ross Mauermann zog aus der Drehung ab, Dominik Uher hielt seinen Schläger noch rein und es stand 2:0. Glück und der starke Hendrik Hane im DEG-Tor verhinderten, dass es mit einem 3:0 in die zweite Pause ging: Denn nach einer Düsseldorfer Überzahl hatte Bremerhavens Niklas Andersen einen weiteren Treffer auf der Kelle (40.).

Zu Beginn des Schlussdrittels verteidigte Bremerhaven die Zwei-Tore-Führung nach vorn, setzte die DEG unter Druck. So erzwangen die Norddeutschen eine Strafe gegen die Hausherren – und da dauerte es nicht lange, ehe die Gäste eine schnelle Kombination durch Ziga Jeglic zum 3:0 abschlossen. Die Düsseldorfer jedoch ließen im Anschluss zwei Powerplays ergebnislos verstreichen – womit die Partie praktisch entschieden war. Stattdessen erhöhte Vladimir Eminger gar auf 4:0 für die Pinguine (53.). Immerhin brachte Kapitän Alexander Barta die DEG mit einem Powerplay-Tor noch auf die Anzeigetafel (55.).

Für die DEG geht es mit einem Derby weiter: Am Mittwoch, 30. Dezember, geht es zu den Krefeld Pinguinen. Bully ist erst um 20.30 Uhr.

Die Statistik:

DEG: Hane (Pantkowski) – Zanetti, Johannesen; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Cumiskey, Jensen; Karachun, Carey, From – Geitner; Jahnke, Buzas, Ehl.

Bremerhaven: Pöpperle (Maxwell) – Dietz, Krogsgaard; Urbas, Jeglic, Verlic – Moore, Eminger; Wahl, Quirk, Andersen – Alber, Hilbrich; Uher, McMillan, Mauermann – Gläser, Sykora.

Tore: 0:1 (8:46) Wahl (Jeglic, Urbas/5-4), 0:2 (31:20) Uher (Mauermann, Hilbrich), 0:3 (43:23) Jeglicj (Wahl, Verlic/5-4), 0:4 (52:13) Eminger (Jeglic, Verlic), 1:4 (54:16) Barta (Nowak, Carey/5-4)

Strafen: Düsseldorf 6, Bremerhaven 8.

Schiedsrichter: Iwert/Steingroß.

Zuschauer: 0.