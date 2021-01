DEG besiegt Eisbären Berlin trotz 0:3-Rückstand

Düsseldorf Nach einer Viertelstunde sah die Düsseldorfer EG wie der sicherer Verlierer aus. Am Ende steht ein 5:4-Sieg nach Overtime gegen Berlin.

Da ist er, der erste Heimsieg der Saison 2020/21 in der Deutschen Eishockey-Liga. Dabei sah es danach zunächst gar nicht aus – denn nach gut einer Viertelstunde führten die Eisbären Berlin mit 3:0. Und das auch noch verdient. Doch am Ende steht ein 5:4 (1:3, 0:0, 3:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung für die Düsseldorfer EG.

Das erste Drittel ging klar an Berlin – schon nach rund 90 Sekunden hätte es im Düsseldorfer Tor rappeln können. Marcel Noebels spielte einen perfekten Querpass und nur weil DEG-Verteidiger Mirco Nowak seinen Schläger noch dazwischen bekam, traf Lukas Reichel nicht für die Eisbären. Dass die Rot-Gelben an ihrer Leistung in Unterzahl arbeiten müssen, stellten sie früh unter Beweis. Keine fünf Minuten waren gespielt, als Kris Foucault per Direktabnahme die Führung für die Gäste erzielte. „Wir müssen einfach von der Strafbank wegbleiben. So haben wir Berlin die Tore geschenkt“, ärgerte sich DEG-Stürmer und Ex-Eisbär Charlie Jahnke gegenüber Magenta-Sport. Ein Distanzschuss von Nicholas B. Jensen in der siebten Minute war die erste Torannäherung der DEG, die gegen ihren Ex-Goalie Mathias Niederberger zunächst kaum zu Gelegenheiten gaben. Die Eisbären dagegen waren zielstrebig und stark in den Zweikämpfen. Erst traf Piere-Cedric Labrie per Abstauber, nachdem DEG-Goalie Mirko Pantkowski der Puck durchgerutscht war (14.). Zwei Minuten später erhöhte Marcel Noebels auf 3:0 für Berlin – erneut in Überzahl. Immerhin kam die DEG durch Jerome Flaake, der den Puck in der Luft direkt nahm, zum 1:3 (18.), ließ danach aber eine beinahe zweiminütige Situation in doppelter Überzahl ungenutzt.

Im zweiten Drittel noch keine Steigerung

Viel besser wurde es im Mitteldrittel aus DEG-Sicht nicht. Denn die Eisbären kamen mit Schwung aus der Kabine und trafen in Person von Mark Zengerle den Pfosten (22.). Auch das Strafenvermeiden geht klar besser. Zweimal wanderten die Düsseldorfer in den ersten siebeneinhalb Minuten des Abschnitts in die Kühlbox. Immerhin ließen die Hausherren diesmal keinen Gegentreffer zu. Und besonders ärgerlich: Auch eine zweite 5:3-Überzahlsituationen, diesmal für 68 Sekunden, ließen die Düsseldorfer ungenutzt aus.

Im Schlussdrittel nutzte die DEG dann aber ein (einfaches) Powerplay – und das auch bereits nach zehn Sekunden: Ein abgefälschter Schuss von Nicholas B. Jensen schlug in der 44. Minute zum 2:3-Anschluss im Berliner Tor ein. Die Freude darüber hielt nicht lange an. Vier Minuten später durfte Mark Zengele unbedrängt durchs DEG-Drittel kurven und traf erst den Innenpfosten und dann das Tor. Und nur Sekunden später klingelte nach einem Foucault-Schuss die Latte. Dennoch blieb es spannend, denn Maximilian Kammerer brachte Düsseldorf per Rebound auf 3:4 heran (51.). Inzwischen war die Berliner Dominanz vom Spielbeginn längst futsch: Im eigenen Drittel verloren die Eisbären den Puck und nach einem Fehlpass stand Ken Andre Olimb goldrichtig für den 4:4-Ausgleich (54.). Und plötzlich hatte die DEG den Sieg vor Augen, doch Alex Karachun traf in der 57. Minute nur den Pfosten. Den schnappten sich die Düsseldorfer schließlich in der Overtime: Kammerer traf nach Doppelpass mit Jensen zum 5:4 (62.).

Die Statistik:

DEG: Pantkowski (Hane) – Jensen, Cumiskey; Alanov, Olimb, Fischbuch – Ebner, Nowak; Kammerer, Barta, Flaake – Zanetti, Johannesen; Karachun, Carey, From – Eder; Jahnke, Buzas, Ehl.

Eisbären: Niederberger (Babulis) – Espeland, Wissmann; Noebels, Reichel, Pföderl – Müller, Ramage; White, Zengerle, Fiore – Hördler, McKiernan; Tuomie, Olver, Foucault – Gawanke; Hänelt, Kinder, Labrie.

Tore: 0:1 (4:43) Foucault (Zengerle, McKiernan/5-4), 0:2 (13:57) Labrie (Noebels), 0:3 (15:55) Noebels (Pföderl, Gawanke/5-4), 1:3 (17:26) Flaake (Jensen, Kammerer), 2:3 (43:47) Jensen (From, Fischbuch/5-4), 2:4 (47:06) Zengerle (Espeland, White), 3:4 (50:50) Kammerer (Flaake, Johannesen), 4:4 (53:33) Olimb (Carey, Fischbuch), 5:4 (61:06) Kammerer (Jensen/3-3).

Strafen: Düsseldorf 10, Berlin 10.

Zuschauer: 0.

Schiedsrichter: Hoppe/Rantala.

So geht es weiter: Grizzlys Wolfsburg – DEG (Mittwoch, 18.30 Uhr).