Als Hennings die Bayern von der Mittellinie überraschte

Seine drei Treffer beim 3:3 auf Schalke bedeuteten die Saisontore sieben, acht und neun für Rouwen Hennings. Der Fortuna-Angreifer rangiert damit auf Platz drei der Bundesliga-Torschützenliste und hofft auch nach der Länderspielpause an seine gute Form anknüpfen zu können. Gegen den nächsten Gegner hat Hennings auch schon einmal in ganz jungen Jahren getroffen, wie er im Interview verrät.

Haben Sie eigentlich schon mal gegen den FC Bayern getroffen, Herr Hennings?

Ja, in der E-Jugend. Da habe ich ein Testspiel mit meinem Verein VfL Oldesloe gegen die Bayern gemacht und einen Freistoß von der Mittellinie reingeknallt.

Von der Mittellinie – so wie Sie es dann vor ein paar Wochen im Pokal gegen Aue versucht haben?

Genau. Da habe ich mir in der Szene gedacht: Mensch, das hat in der E-Jugend gegen die Bayern doch auch geklappt, das versuchst du nochmal! (lacht)

In der E-Jugend stand Manuel Neuer aber noch nicht im Bayern-Tor.

Nein, und Oliver Kahn auch nicht, der ist älter als ich. Aber ich glaube, dass ich damals gegen Mats Hummels und Diego Contento gespielt habe, die sind beide mein Jahrgang. Ich habe das Video noch, das muss ich mal studieren, ob ich die beiden vielleicht wiedererkenne.

Kribbelt es vor einem Spiel gegen die Bayern besonders?

Man weiß, man trifft auf die beste Mannschaft Deutschlands. Das ist für jeden Klub in der Bundesliga noch mal einen Tick spezieller.

Es ist aber zugleich ein einfaches Spiel, weil niemand etwas erwartet, oder?

Einfach ist es nicht. Man muss sich auf sehr, sehr vieles einstellen. Und wir versuchen in jedem Spiel, etwas mitzunehmen, auch am Samstag. Nur wird die Aufgabe schwieriger, weil die Qualität beim Gegner höher ist als bei vielen anderen.

Beim Rückblick auf die Vorsaison denkt jeder an das 3:3 in der Hinrunde, obwohl das 1:4 zu Hause zeitlich viel näher liegt. Geht Ihnen das auch so?

Ausgeblendet haben wir das 1:4 sicher nicht. In diesem Spiel haben die Bayern ihre ganze Klasse gezeigt, wir hatten nicht den Hauch einer Chance. Aber das 3:3 in München ist natürlich präsenter, weil es etwas ganz Besonderes ist, von dort etwas mitzunehmen. Auch durch die Art und Weise,wie es entstanden ist. Das war überragend.

Gibt das 1:4 in der Vorbereitung womöglich mehr Hinweise als das 3:3?

Man muss gar nicht viel vorbereiten oder analysieren. Ich denke, dass jeder genug Spiele von den Bayern gesehen hat und um ihre Stärken weiß.

Zu Ihnen persönlich: Sie sind Dritter der Bundesliga-Torschützenliste. Konnten Sie Ihre Form konservieren?

Ich fühle mich jetzt nicht anders als vor der Länderspielpause. Wenn sich eine Chance ergibt, versuche ich, den Ball reinzumachen. Ich mache einfach so weiter wie bisher.

„Wie bisher“ bedeutet immerhin schon neun Saisontreffer. Fühlen Sie sich anders als in früheren Saisons?

Körperlich eigentlich gar nicht. Ich hatte in meiner Karriere bisher sehr, sehr wenig Verletzungspech, und das soll gerne so bleiben. Klar wird man mit den Jahren erfahrener und ein bisschen ruhiger vor dem Tor, aber das ist jetzt auch keine Sache, die erst mit jenseits der 30 eintreten sollte. Warum es im Moment so häufig klappt, weiß ich selbst nicht.

Trainer Friedhelm Funkel führt es auch darauf zurück, dass Sie sich rundum sehr wohl fühlen in Düsseldorf. Stimmt das?

Ja. Das war auch ein Grund, warum ich den Vertrag verlängern wollte. Mit meiner Frau, mit meinen Kindern passt hier einfach alles. Ich wollte gern meine Karriere bei Fortuna beenden. Das heißt aber nicht, dass das jetzt mein letzter Vertrag gewesen sein muss. Mein Kapitän (Oliver Fink, d. Red.) ist ja mit seinen 37 das beste Beispiel, wie lang das alles gehen kann. Und Claudio Pizarro in Bremen ist, was das angeht, mit 41 derzeit das Maß aller Dinge.

Die Bayern haben einige Personalprobleme, gerade in der Abwehr. Ist das am Samstag ein Faktor?

Es kann ein Faktor werden, falls die Innenverteidigung nicht so gut eingespielt sein sollte. Aber die Breite bei den Bayern ist gut genug, dass es so oder so eine sehr schwere Aufgabe für uns wird.

Wie nehmen Sie Bayerns Stürmerstar Robert Lewandowski wahr? Eher als Konkurrenten oder eher als Vorbild?

Am nächsten Spieltag sind wir Konkurrenten. Aber ich bewundere ihn schon. Er zeigt über Jahre außergewöhnliche Leistungen und gehört für mich zu den Top-drei-Stürmern der Welt. Er ist unbestritten der beste Stürmer der Bundesliga.

Aber er hat einen Fortuna-Komplex.

Das habe ich auch gelesen. Er hat in fünf Spielen gegen Fortuna noch nie getroffen, und das ist für uns nicht so schlecht. Aber es geht ja nicht nur um Lewandowski.

Ganz im Gegensatz zu Ihrem Dreierpack auf Schalke. Sie haben danach den Spielball eingesackt – konnten Sie den vor Ihren Kindern schützen?

Die Kids haben schon oft versucht, ihn mit zum Kicken zu nehmen. Aber mittlerweile wissen sie, dass sie ihre eigenen Bälle nehmen sollen. Dieses Mal musste ein Machtwort her, dass das meiner ist.