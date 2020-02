Die Play-offs rücken näher – da lohnt es, die Dinge zu tun, die dann wichtig sind. Und das ist: Spiele gewinnen. Nicht schön spielen, nicht Hacke, spitze, eins, zwei, drei, sondern am Ende ein Tor mehr schießen als die anderen. Als Jerome Flaake in der 13. Minute zum Alleingang auf das Tor der Adler Mannheim ansetzte, hatte die Düsseldorfer EG bis dahin kein einziges Mal aufs gegnerische Netz geschossen. Nachdem Flaake aber mit dem ersten Torschuss getroffen hatte, dauerte es nur 66 Sekunden bis die Rot-Gelben mit 2:0 führten. Letztlich gewann die DEG am sechstletzten Hauptrundenspieltag der Deutschen Eishockey-Liga mit 6:2 (2:0, 0:0, 4:2).

Die Partie begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des rechtsextremen und rassistischen Anschlags in Hanau. Nach diesem Innehalten legten beide Teams ein hohes Tempo vor – wobei die Adler die Richtung eindeutig bestimmten. „Mathias hat uns in dieser Phase eindeutig im Spiel gehalten“, lobte Torschütze Flaake seinen Goalie Mathias Niederberger gegenüber Magentasport. Doch all das Anrennen nutzte nichts, weil die DEG erst einen Scheibenverlust der in Karnevalstrikots spielenden Mannheimer bestrafte, ehe Charlie Jahnke schließlich Rihards Bukarts auf die Reise schickte, der zum 2:0 traf, obwohl ihn zwei Spieler der Adler bedrängten.

DEG führt zwischenzeitlich mit 6:0

Das Spiel änderte sich im Mittelabschnitt kaum. Die Adler warfen weiterhin, wenn nicht alles, dann doch viel nach vorne. Doch die DEG machte die neutrale Zone gut dicht, verteidigte kompakt – und hatte nun auch etwas mehr vom Spiel als im ersten Drittel. Dennoch stand das Schussverhältnis nach 40 Minuten bei 20:9 für die Adler. Das nötige Glück kam hinzu: Als Ben Smith in der 25. Minute den vermeintlichen Anschlusstreffer für Mannheim erzielte, verweigerten die Schiris dem Treffer die Anerkennung. Torwartbehinderung nannten sie als Grund. Das brachte Mannheims Trainer Pavel Gross gehörig auf die Palme, da er nicht zu Unrecht monierte, dass DEG-Verteidiger Johannes Johannesen den Adler-Stürmer Tommi Huhtala in Niederberger hinein geschubst hatte. Doch André Schrader und Andrew Wilk blieben nach Betrachten der Videobilder bei ihrer Meinung. Letztlich schaffte es der Meister aus Mannheim auch im zweiten Drittel nicht, ein Tor gegen die DEG zu erzielen.

Im Schlussabschnitt hatte Youngster Valentino Klos das erste Mannheimer Tor auf dem Schläger, doch wenige Sekunden später war das Spiel entschieden. Alexander Urbom traf zum 3:0 (44.); 30 Sekunden später schloss Reid Gardiner einen Konter nach Vorlage von Maximilian Kammerer zum 4:0 ab (45.). Flaake (48.) und Luke Adam (50.) machten das halbe Dutzend voll, ehe die Adler doch noch trafen.

Adler: Gustafsson (Endras) – Lehtivuori, Lampl; Wolf, Desjardins, Plachta – Katic, Reul; Stützle, Smith, Huhtala – Billins, Akdag; Krämmer, Järvinen, Rendulic – Krupp; Klos, Goc, Raedecke.

DEG: Mathias Niederberger (Hane) – Zanetti, Johannesen; Adam, Olimb, Flaake – Urbom, Nowak; Kammerer, Barta, Gardiner – Geitner, Jensen; Jahnke, Lucenius, Bukarts – Huß; Leon Niederberger, Buzas, Eder.

Tore: 0:1 (12:50) Flaake, 0:2 (13:56) Bukarts (Jahnke, Lucenius), 0:3 (43:39) Urbom (Olimb, Flaake), 0:4 (44:09) Gardiner (Kammerer, Zanetti), 0:5 (47:05) Flaake (Olimb, Urbom), 0:6 (49:02) Adam (Lucenius, Jensen/5-4), 1:6 (51:50) Huhtala (Krupp, Stützle), 2:6 (52:06) Stützle (Smith, Huhtala).

Strafen: Mannheim 4, Düsseldorf 10.

Schiedsrichter: Schrader/Wilk.

Zuschauer: 13.292.